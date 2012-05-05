Выборы президента во Франции: перед днем голосования Франсуа Олланд опережает Николя Саркози примерно на 6%

Новости Франции. Во Франции затишье перед политической бурей. Уже завтра французы выберут нового президента пятой республики. А сегодня в стране – день тишины. Запрещена любая агитация за кандидатов и проведение соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто станет хозяином Елисейского двора на ближайшие 5 года, никто предсказывать не берется. Социалист Франсуа Олланд, судя по последним дебатам и опросам населения, опережает своего соперника, действующего президента страны Николя Саркози, примерно на 6%. Эксперты расценивают это как несущественное преимущество. Однако последнее и решающее слово остается за избирателями.