Бюджет прожиточного минимума, пенсии, надбавки и повышения к пособиям увеличены в Беларуси с 1 мая

Новости Беларуси. В стране с 1 мая изменился ряд социальных нормативов. Так, новый размер минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек теперь составляет 1 миллион 171 тысячу в расчете на месяц.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличился до 743 тысяч. Соответственно, возрастают размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Увеличены размеры трудовых и социальных пенсий в среднем на 18%, а также надбавки и повышения к пособиям. Ветераны Великой Отечественной в течении всего мая смогут бесплатно пройти гостехосмотр автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.