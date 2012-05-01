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Бюджет прожиточного минимума, пенсии, надбавки и повышения к пособиям увеличены в Беларуси с 1 мая

01 мая 2012 14:02
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Новости Беларуси. В стране с 1 мая изменился ряд социальных нормативов. Так, новый размер минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек теперь составляет 1 миллион 171 тысячу в расчете на месяц.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличился до 743 тысяч. Соответственно, возрастают размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Увеличены размеры трудовых и социальных пенсий в среднем на 18%, а также надбавки и повышения к пособиям. Ветераны Великой Отечественной в течении всего мая смогут бесплатно пройти гостехосмотр автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика # Белоруссия

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