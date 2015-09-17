Евросоюз создаст единую систему пограничной охраны: шенгенские правила фактические перестают действовать

Евросоюз создаст единую систему пограничной охраны. Усилить границы стран ЕС было решено за заседании Еврокомиссии 17 сентября. Сделать это планируется уже до конца года. Таким образом, шенгенские правила фактические перестают действовать.

А тем временем на венгерско-сербской границе продолжаются беспорядки. После недолгого ночного затишья беженцы опять штурмуют погранпереходы. Мигранты забрасывают полицейских палками, камнями и стеклянными бутылками. Правоохранители пока никак не реагируют на поведение толпы, лишь пытаются укрепить ограждения, чтобы не дать переселенцам прорваться через границу.

Во вторник, 15 сентября, в Венгрии вступил в силу закон, который значительно усиливает контроль на пропускных пунктах и ужесточает наказание за нелегальное проникновение в страну. Теперь незаконное пересечение границы грозит лишением свободы до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.