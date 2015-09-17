Новости России. Первые результаты межрегионального диалога. На белорусско-российской промышленной выставке в Сочи подписан пакет соглашений. В частности, Гродненская область и Республика Коми намерены сотрудничать в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях. Взаимный интерес, но уже в социальной сфере и сельском хозяйстве есть у Могилевской и Ивановской областей, что стороны и скрепили в документе.

Кроме того, «БелАЗ» и российское предприятие «Регион 42» договорились о поставках карьерной техники.

На масштабной ярмарке производителей в Сочи свою продукцию представляют ведущие компании нашей страны. Проходит она в рамках форума регионов Беларуси и России. Второй по счету в истории двух государств он собрал представителей деловых кругов самого высокого уровня. Как ожидается, по итогам переговоров будет заключено более 120 новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.