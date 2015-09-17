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Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина надеется на большую политическую активность молодежи

17 сентября 2015 13:37
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Новости Беларуси. Председатель Центризбиркома надеется на большую политическую активность молодежи. Об этом Лидия Ермошина заявила в Академии управления при Президенте, где прошел единый день информирования.

Событие, посвященное предстоящим выборам, посетили слушатели, студенты и преподаватели. А в разговоре с журналистами глава ЦИК оценила ход агитационной кампании, которая развернулась по всей стране. В частности, ответила на вопрос, чем сегодня можно «зацепить» избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Не надо гоняться за экстримом, ведь всегда цепляет нечто экстремальное, какие-то события, которые выбиваются из общих рамок. Я думаю то, что в обществе к этому относятся трезво, может быть, даже холодно, в этом нет ничего плохого. Это говорит об устоявшихся взглядах и прежде всего о том, что общество стабильно, оно не ждет Мессии. Оно ждет обычного менеджера, который будет эффективно управлять страной.

# Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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