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Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов

16 мая 2023 14:23
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Белорусско-российское сотрудничество обсуждается 16 мая и в Москве. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 мая Сергей Алейник провел встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, во время которых стороны рассмотрели вопросы межпарламентского взаимодействия.  

Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов-1

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:  
В современных непростых геополитических условиях стратегическое партнерство между нашими странами подтверждается высокой динамикой тех контактов, которые осуществляются на различных уровнях. Конечно, основной импульс задают наши лидеры, потому что открытые доверительные отношения глав государств позволяют нам находить решения принципиально важных вопросов, которые способствуют укреплению и расширению наших интеграционных связей.  

Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов-4

Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения. Подронбости здесь.

На повестке дня и подготовка X Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет с 26 по 28 июня в Уфе. Обе стороны рассчитывают, что площадка усилит экономическое взаимодействие.  

# Беларусь-Россия # Сергей Алейник # Фотофакт

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