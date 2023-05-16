Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов

Белорусско-российское сотрудничество обсуждается 16 мая и в Москве. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 мая Сергей Алейник провел встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, во время которых стороны рассмотрели вопросы межпарламентского взаимодействия.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В современных непростых геополитических условиях стратегическое партнерство между нашими странами подтверждается высокой динамикой тех контактов, которые осуществляются на различных уровнях. Конечно, основной импульс задают наши лидеры, потому что открытые доверительные отношения глав государств позволяют нам находить решения принципиально важных вопросов, которые способствуют укреплению и расширению наших интеграционных связей.