Вальдемар Гердт: в Польше сейчас будет идти работа на избирателя, а после голосования всё будет по-другому

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я думаю, вы, как и многие люди, вовлеченные в политические процессы, следите за ходом избирательной кампании, вот грядущие выборы в Польше 15 октября. Как вы считаете, насколько чистой идет сегодняшняя политическая игра? Потому как некоторые сегодняшние шаги той же правящей партии в какой-то момент стали абсолютно популистскими. Как можно отделить зерна от плевел даже вот в отношении с Украиной? Как вы считаете, это их личное желание поссориться с Украиной, ввести эмбарго на украинское зерно? Либо же это подыгрывание? Вот короткий промежуток времени, до 15 октября будет такая линия, а дальше – как скажут старшие товарищи.
Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:
Чистая политическая игра, грязная политическая игра. Вообще, политика – грязное дело с точки зрения морали, с точки зрения всех остальных вещей. Честные, искренние большие политики канули в прошлое. Это те, которые мечтали о процветании европейского континента, те, которые не занимались обогащением собственным, а главным, чем должен заниматься политик – это благосостоянием своего народа. К сожалению, сейчас это стало бизнесом для всех, и эта бизнес-модель, пришедшая из-за океана, завладела практически всей политической жизнью, элитой. С Германией немножко по-другому. С Германией обращаются по-другому. С ней обращаются как с колонией, как с оккупированной страной. Там другие подходы и методы. Там назначаются, ставятся. Если канцлер Германии до инаугурации должен лететь в Соединенные Штаты на поклон. Чингисхан, по-моему, или монголы так раньше делали с русскими князьями. Ничего в этом нового нет. И поэтому здесь с политическим играют по-другому. А Польша – все-таки определенно самостоятельная страна, с большими амбициями, которые сейчас те же американцы посеяли. Сейчас будут применяться все рычаги для того, чтобы избиратели избрали. А день после выборов будет совершенно другим, как вы уже сказали. Сейчас надо поймать избирательные недовольства, недовольства крестьян, дешевое зерно, ломающее экономику, и прочее. Вот сейчас будет идти работа на избирателя.
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