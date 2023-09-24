Вальдемар Гердт: в Польше сейчас будет идти работа на избирателя, а после голосования всё будет по-другому

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Я думаю, вы, как и многие люди, вовлеченные в политические процессы, следите за ходом избирательной кампании, вот грядущие выборы в Польше 15 октября. Как вы считаете, насколько чистой идет сегодняшняя политическая игра? Потому как некоторые сегодняшние шаги той же правящей партии в какой-то момент стали абсолютно популистскими. Как можно отделить зерна от плевел даже вот в отношении с Украиной? Как вы считаете, это их личное желание поссориться с Украиной, ввести эмбарго на украинское зерно? Либо же это подыгрывание? Вот короткий промежуток времени, до 15 октября будет такая линия, а дальше – как скажут старшие товарищи.