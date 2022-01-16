Вадим Елфимов: даже самые оптимистичные противники ОДКБ полагали, что организация откликнется в лучшем случае на пятые сутки

Мировую повестку изучил международный эксперт Вадим Елфимов. Он разобрал самые важных зарубежные события, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Авторская рубрика «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Добрый вечер, дорогие телезрители. Наш вечер действительно добрый, чему есть несколько важных причин. Одна из них – второе рождение ОДКБ. А, возможно, и первое. Да, Договор о коллективной безопасности существует много лет, но подобно Илье Муромцу все эти годы он сиднем сидел на печи, то есть бездействовал. Можно сказать, копил силушку – проводил всевозможные учения, совершенствовал оргструктуру, сопрягал планы. А можно сказать, собирался с духом. Некоторые государства-члены (не будем указывать в их сторону) то входили, то выходили из организации. Короче, не верили в ее мощь и правду. А поверить надо было. Прежде всего, самому ОДКБ. В полном соответствии с былинным сюжетом про Илью Муромца, чтобы наш военный союз собрался с духом и сделал первый шаг к славе, тоже понадобился проходящий мимо старец. Только в отличие от сказок в реальной жизни старик, или елбасы, или Нурсултан Назарбаев, спровоцировал богатыря выйти в свет не по хитрому своему умыслу, а потому, что обронил окончательно власть. А с нею и весь Казахстан. Впервые в своей истории ОДКБ защитил не условный пункт, а целое государство. И стал настоящим действенным военно-политическим союзом – фактором мировой геополитики. И безопасности. Сколько раз белорусская сторона, а с ней и российская призывали союзников по ОДКБ сделать ее действенным инструментом стабилизации. И вот, наконец, свершилось. Теперь все увидели, что ОДКБ необходим. Даже те, кто из ОДКБ вышел, и теперь, наверняка, задумался: а не вернуться ли?

Вадим Елфимов:

Наш военный союз не зря долгие годы копил силы и теперь в один день продемонстрировал и солидарность, и слаженность, и эффективность. И стремительность. Наши противники – а у стран ОДКБ они общие – были уверены, что наш военный союз такой же аморфный, как и многие гражданские многосторонние организации на просторах бывшего СССР. Что инерция распада 1990-х все еще сильна именно в таких щекотливых сферах, как безопасность и суверенитет, где местные элиты особенно ревнивы и спесивы, а потому неповоротливы. Просчитались, голубчики. Даже самые оптимистичные из них полагали, что ОДКБ на просьбу Токаева о помощи откликнется в лучшем случае на пятые, от силы – четвертые сутки. Другие утверждали, что вообще не отреагирует. А наша Организация ввела свой миротворческий контингент уже на следующий день. Токаев позвонил, Путин и Лукашенко отдали распоряжения, Зась согласовал – и 100 транспортных самолетов с десантниками, боевой техникой и бензовозами были уже в воздухе. И судьба госпереворота в Казахстане была предрешена.

Сейчас в западных штабах, где под кальку писались и пишутся «секретные» планы нападения на Россию и Беларусь, с ужасом осознают другой, ставший очевидным, факт. Миротворческие силы России и Беларуси – а это 3 500 десантников соответственно – умиротворили всего за пару дней огромный Казахстан. Территория которого равна почти всей Европе. Пояснения нужны? Ага, не нужны. Вот поэтому западные страны скоропалительно и открещиваются от причастности к попытке госпереворота в Казахстане – из-за этой самой географии с арифметикой. Кстати, вы заметили, что казахские бунты были приурочены аккурат ко дню старта дипломатических переговоров в Женеве, где США намеревались затягивать с ответом на российские предложения по гарантиям безопасности, которые они, Штаты, поспешили назвать «российским ультиматумом». Мол, мы ультиматумов не приемлем и не обсуждаем, так что готовьтесь сидеть в Женеве хоть целый год. Может и пришлось бы сидеть, если бы госпереворот в Казахстане удался, а так теперь американцы пишут письменный ответ на ультиматум к следующей неделе.

Вадим Елфимов:

Что еще подстегнуло и поразило западных политиков? Вы заметили, что срочный саммит лидеров ОДКБ прошел не просто онлайн, но по открытой, а не закрытой связи. Это значит: дорогие западники, слушайте и смотрите все наши переговоры и убеждайтесь в новом качестве евразийской солидарности. Знайте, что клин в ОДКБ вам уже не вбить. Вы хотели вышибить из Организации Казахстан, а в результате лишь сломали себе женевскую игру. Что касается Казахстана – можно ли считать одержанную там победу над хаосом окончательной? Как сказал Лукашенко на саммите ОДКБ: «Надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси».