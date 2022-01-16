Вадим Елфимов: даже самые оптимистичные противники ОДКБ полагали, что организация откликнется в лучшем случае на пятые сутки

Мировую повестку изучил международный эксперт Вадим Елфимов. Он разобрал самые важных зарубежные события, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Авторская рубрика «Международный эксперт».
Мировую повестку изучил международный эксперт Вадим Елфимов. Он разобрал самые важных зарубежные события, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Авторская рубрика «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Добрый вечер, дорогие телезрители. Наш вечер действительно добрый, чему есть несколько важных причин. Одна из них – второе рождение ОДКБ.
А, возможно, и первое. Да, Договор о коллективной безопасности существует много лет, но подобно Илье Муромцу все эти годы он сиднем сидел на печи, то есть бездействовал. Можно сказать, копил силушку – проводил всевозможные учения, совершенствовал оргструктуру, сопрягал планы. А можно сказать, собирался с духом. Некоторые государства-члены (не будем указывать в их сторону) то входили, то выходили из организации. Короче, не верили в ее мощь и правду. А поверить надо было. Прежде всего, самому ОДКБ.
В полном соответствии с былинным сюжетом про Илью Муромца, чтобы наш военный союз собрался с духом и сделал первый шаг к славе, тоже понадобился проходящий мимо старец. Только в отличие от сказок в реальной жизни старик, или елбасы, или Нурсултан Назарбаев, спровоцировал богатыря выйти в свет не по хитрому своему умыслу, а потому, что обронил окончательно власть. А с нею и весь Казахстан.
Впервые в своей истории ОДКБ защитил не условный пункт, а целое государство. И стал настоящим действенным военно-политическим союзом – фактором мировой геополитики. И безопасности. Сколько раз белорусская сторона, а с ней и российская призывали союзников по ОДКБ сделать ее действенным инструментом стабилизации. И вот, наконец, свершилось. Теперь все увидели, что ОДКБ необходим. Даже те, кто из ОДКБ вышел, и теперь, наверняка, задумался: а не вернуться ли?
Вадим Елфимов:
Наш военный союз не зря долгие годы копил силы и теперь в один день продемонстрировал и солидарность, и слаженность, и эффективность. И стремительность. Наши противники – а у стран ОДКБ они общие – были уверены, что наш военный союз такой же аморфный, как и многие гражданские многосторонние организации на просторах бывшего СССР. Что инерция распада 1990-х все еще сильна именно в таких щекотливых сферах, как безопасность и суверенитет, где местные элиты особенно ревнивы и спесивы, а потому неповоротливы. Просчитались, голубчики. Даже самые оптимистичные из них полагали, что ОДКБ на просьбу Токаева о помощи откликнется в лучшем случае на пятые, от силы – четвертые сутки. Другие утверждали, что вообще не отреагирует. А наша Организация ввела свой миротворческий контингент уже на следующий день. Токаев позвонил, Путин и Лукашенко отдали распоряжения, Зась согласовал – и 100 транспортных самолетов с десантниками, боевой техникой и бензовозами были уже в воздухе. И судьба госпереворота в Казахстане была предрешена.
Сейчас в западных штабах, где под кальку писались и пишутся «секретные» планы нападения на Россию и Беларусь, с ужасом осознают другой, ставший очевидным, факт. Миротворческие силы России и Беларуси – а это 3 500 десантников соответственно – умиротворили всего за пару дней огромный Казахстан. Территория которого равна почти всей Европе. Пояснения нужны? Ага, не нужны.
Вот поэтому западные страны скоропалительно и открещиваются от причастности к попытке госпереворота в Казахстане – из-за этой самой географии с арифметикой.
Кстати, вы заметили, что казахские бунты были приурочены аккурат ко дню старта дипломатических переговоров в Женеве, где США намеревались затягивать с ответом на российские предложения по гарантиям безопасности, которые они, Штаты, поспешили назвать «российским ультиматумом». Мол, мы ультиматумов не приемлем и не обсуждаем, так что готовьтесь сидеть в Женеве хоть целый год. Может и пришлось бы сидеть, если бы госпереворот в Казахстане удался, а так теперь американцы пишут письменный ответ на ультиматум к следующей неделе.
Вадим Елфимов:
Что еще подстегнуло и поразило западных политиков? Вы заметили, что срочный саммит лидеров ОДКБ прошел не просто онлайн, но по открытой, а не закрытой связи. Это значит: дорогие западники, слушайте и смотрите все наши переговоры и убеждайтесь в новом качестве евразийской солидарности. Знайте, что клин в ОДКБ вам уже не вбить. Вы хотели вышибить из Организации Казахстан, а в результате лишь сломали себе женевскую игру.
Что касается Казахстана – можно ли считать одержанную там победу над хаосом окончательной? Как сказал Лукашенко на саммите ОДКБ: «Надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси».
Извлек ли свой еще более жесткий урок Касым-Жомарт Токаев? Вот его прямая цитата: «При первом президенте Казахстана елбасы Назарбаеве возникла целая прослойка очень богатых даже по европейским меркам людей. Пришло им время возвращать долги народу». Похоже, Токаев намекает на зарвавшихся олигархов, которые сплошь казахи, а деньги прячут в западных банках. Или турецких. И этот выпад Токаева в верном направлении. Но за ним должен последовать другой, еще более верный – реальная борьба с поднявшим голову местным национализмом. Ведь идейным оружием буржуазии в ее борьбе за власть всегда был именно этот темный политический предрассудок.
Пожелаем Токаеву быть логичным, а многонациональному казахскому народу – истинного замирения. Для нас же важнее всего произнести в адрес ОДКБ: продлись, продлись, о возрождение. Ибо за ОДКБ мы как за каменной стеной.