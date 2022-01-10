Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Обсудили и ситуацию в Казахстане

Беларусь и Китай вот-вот отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества – 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили проекты, которые реализуются, а также возможности расширения взаимодействия по многим направлениям.

Новости Беларуси. Президент Беларуси и председатель КНР 10 января провели телефонный разговор. Обсуждали широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов. Как было подчеркнуто, Китай и Беларусь эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества.

Касаясь актуальной международной повестки, Президент Беларуси и председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах заседания сегодняшней сессии Совета Коллективных сил организации. Затронули Александр Лукашенко и Си Цзиньпин и темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, а также сотрудничества в гуманитарной сфере.