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Президент Беларуси принимает участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане

10 января 2022 08:14
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Казахстан прошел острые и напряженные моменты кризиса, но бдительность следует сохранять. Ситуация в этой стране сегодня, 10 января, в центре внимания онлайн-конференции глав стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации по ситуации в Казахстане принимает участие Александр Лукашенко.  

Президент Беларуси принимает участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане-1

Ранее миротворческие силы ОДКБ, по просьбе Казахстана, были направлены туда в рамках международных норм и исключительно для оказания помощи в урегулировании конфликта.  

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Главная цель военно-политического союза – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.  

Президент Беларуси принимает участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане-4

О ситуации в Казахстане и мерах по ее нормализации. Стало известно, что обсудят на онлайн-конференции глав стран ОДКБ. Читайте здесь.

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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