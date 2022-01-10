Президент Беларуси принимает участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане

Во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации по ситуации в Казахстане принимает участие Александр Лукашенко.

Казахстан прошел острые и напряженные моменты кризиса, но бдительность следует сохранять. Ситуация в этой стране сегодня, 10 января, в центре внимания онлайн-конференции глав стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее миротворческие силы ОДКБ, по просьбе Казахстана, были направлены туда в рамках международных норм и исключительно для оказания помощи в урегулировании конфликта.

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Главная цель военно-политического союза – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.