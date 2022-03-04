Политолог: экономика Украины испытывает хроническую нехватку электроэнергии

Авторский взгляд на события за рубежом от международного эксперта Вадима Елфимова.

Вадим Елфимов, политолог:

Детей нельзя подпускать к электричеству. К нему даже некоторых взрослых подпускать нельзя, а уж детей. Кстати, образование мне напоминает, что Владимир Ильич Ленин придумал очень образную формулу: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Сегодня, глядя на наших южных соседей, мы можем доказать эту формулу от обратного. Ведь Украина сегодня в буквальном смысле «обратное» – она переворачивает все и вся с ног на голову. Ленинская электрификация начиналась в Украине с Днепрогэс. Потом появился знаменитый «Каскад», затем пять атомных электростанций. Что же стало с Украиной сегодня, где электрификация проведена, а вот советской власти нет. Мало того, власть там самая антисоветская. Из националистов, нациков и прозападников. Такое сочетание само по себе гремучая смесь, а тут еще электричество. Быть взрыву. Спасают пока два фактора. Во-первых, полное невежество украинских властей. Во-вторых, их еще более дремучая русофобия. Так они решили заменить в своих атомных реакторах российское ненавистное топливо на американское. Один такой «украинский умник» уже однажды решил слить воду из охлаждающего контура и получил Чернобыль. Потом было много шума, чуть ли не про «атомный геноцид украинского народа», но факт остается фактом: атомный дурень был натуральным украинцем. Как и начальство, посадившее его на это место.

Вадим Елфимов:

Теперь вы поняли, каких взрослых и в какой стране нельзя и близко подпускать к электричеству. В Украине толком не работает ни одна электростанция. А экономика испытывает хроническую нехватку электроэнергии. И это притом, что от промышленности осталась всего одна треть. Нехватку украинские власти восполняли за счет тех, кто электроэнергию умеет производить. То есть за счет России и Беларуси. Киев где ее честно покупал, а где подворовывал – что совсем нетрудно, ибо мы все пока в одной цепи электропередач. Как говорят в Украине, цирк на дроте, то есть на проводе. Им бы, украинцам, молиться на тот факт, что мы все соединены одной линией электропередач. И что белорусы построили у них под боком БелАЭС и поставляют им электроэнергию по дружеским ценам. А они перепродают ее своим рідным украинским потребителям в разы дороже. Только в январе 2022-го импорт электроэнергии в Украину составил 511 мегаватт и почти 100 % импорта – поставки из Беларуси. Но нет, дареному коню в зубы не заглядывают. Наверно, потому, что дармовой конь ржет, не приходя в сознание, да еще и бьет копытом. Вот и Киев решил ударить. Бывший кавээнщик пан Зеленский заявил, будто Александр Лукашенко грозится не поставлять электроэнергию в Украину. И разразился по этому поводу следующей слезливой тирадой: «Товарооборот между нашими странами составляет 6 миллиардов долларов, из них 1,5 миллиарда экспортирует Украина, 4,5 миллиарда экспортирует Беларусь. Если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает?»