Политолог: экономика Украины испытывает хроническую нехватку электроэнергии

Авторский взгляд на события за рубежом от международного эксперта Вадима Елфимова.
Авторский взгляд на события за рубежом от международного эксперта Вадима Елфимова.
Вадим Елфимов, политолог:
Детей нельзя подпускать к электричеству. К нему даже некоторых взрослых подпускать нельзя, а уж детей. Кстати, образование мне напоминает, что Владимир Ильич Ленин придумал очень образную формулу: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Сегодня, глядя на наших южных соседей, мы можем доказать эту формулу от обратного. Ведь Украина сегодня в буквальном смысле «обратное» – она переворачивает все и вся с ног на голову.
Ленинская электрификация начиналась в Украине с Днепрогэс. Потом появился знаменитый «Каскад», затем пять атомных электростанций. Что же стало с Украиной сегодня, где электрификация проведена, а вот советской власти нет. Мало того, власть там самая антисоветская. Из националистов, нациков и прозападников.
Такое сочетание само по себе гремучая смесь, а тут еще электричество. Быть взрыву. Спасают пока два фактора. Во-первых, полное невежество украинских властей. Во-вторых, их еще более дремучая русофобия. Так они решили заменить в своих атомных реакторах российское ненавистное топливо на американское. Один такой «украинский умник» уже однажды решил слить воду из охлаждающего контура и получил Чернобыль. Потом было много шума, чуть ли не про «атомный геноцид украинского народа», но факт остается фактом: атомный дурень был натуральным украинцем. Как и начальство, посадившее его на это место.
Вадим Елфимов:
Теперь вы поняли, каких взрослых и в какой стране нельзя и близко подпускать к электричеству. В Украине толком не работает ни одна электростанция. А экономика испытывает хроническую нехватку электроэнергии. И это притом, что от промышленности осталась всего одна треть.
Нехватку украинские власти восполняли за счет тех, кто электроэнергию умеет производить. То есть за счет России и Беларуси. Киев где ее честно покупал, а где подворовывал – что совсем нетрудно, ибо мы все пока в одной цепи электропередач. Как говорят в Украине, цирк на дроте, то есть на проводе.
Им бы, украинцам, молиться на тот факт, что мы все соединены одной линией электропередач. И что белорусы построили у них под боком БелАЭС и поставляют им электроэнергию по дружеским ценам. А они перепродают ее своим рідным украинским потребителям в разы дороже. Только в январе 2022-го импорт электроэнергии в Украину составил 511 мегаватт и почти 100 % импорта – поставки из Беларуси.
Но нет, дареному коню в зубы не заглядывают. Наверно, потому, что дармовой конь ржет, не приходя в сознание, да еще и бьет копытом. Вот и Киев решил ударить. Бывший кавээнщик пан Зеленский заявил, будто Александр Лукашенко грозится не поставлять электроэнергию в Украину. И разразился по этому поводу следующей слезливой тирадой: «Товарооборот между нашими странами составляет 6 миллиардов долларов, из них 1,5 миллиарда экспортирует Украина, 4,5 миллиарда экспортирует Беларусь. Если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает?»
Вадим Елфимов:
Заметьте, друзья, в этом посыле Зеленского все ложь, кроме цифр товарооборота и того, что простые люди страдают. Давайте разберемся. Зеленский невзначай, даже удивленно, утверждает, мол, это Беларусь начинает ограничивать торговлю. И подтверждает сей посыл отрицательным сальдо Украины. Но разве не Украина два года назад вместе с Западом ввела против нас санкции? Разве не Украина год назад – причем, самой первой – закрыла для нас свое воздушное пространство? Разве не Украина препятствует тому, чтобы белорусы со своими семьями отдыхали в Крыму? Разве не лично пан Зеленский звонил Байдену и просил того привезти в Украину из Канады калийные удобрения – это вместо белорусских-то, добываемых буквально под боком. То есть Зеленский готов с себя и уж точно с украинцев, за которых так болеет, последние штаны снять, лишь бы навредить белорусско-украинской торговле и белорусской экономике. И никакое отрицательно сальдо его не пугает. Как и страдания родных украинцев. Интересно, а какую посевную те проведут с канадско-американскими золотыми удобрениями? Будут потом опять закупать продовольствие у нас?
Что касается электроэнергии. И тут Зеленский сваливает с больной головы на здоровую. У Украины есть утвержденный правительством план отключить себя навсегда от единой электросети СНГ и подключиться к западноевропейской. В 2022 году. И пробное отключение Украина производит как раз в феврале. При чем же тут Беларусь? Это чисто украинская придумка. Правда, частично тут подмешана и Литва, которая с одной стороны публично требует закрытия Белорусской АЭС, а с другой – втихую закупает у БелАЭС электроэнергию. Украина и Литва, закрывшая по требованию ЕС Игналинскую АЭС, дико завидуют Беларуси. И хотят отобрать у нас нашу атомную энергетику. Не зря украинская поговорка откровенничает: «Не то беда, что наша корова околела, а то беда, что у соседей жива». Ничего, теперь право белорусов на мирный атом наверняка будет закреплено в Конституции, где статья 46 после референдума дополнится строкой: «Республика Беларусь развивает атомную энергетику». Вот именно. И это наше суверенное право.