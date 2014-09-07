Вадим Девятовский – о легкой атлетике, спортивных шоу, абортах и стихах

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает депутат Палаты представителей Национального собрания, призер Олимпийских игр Вадим Девятовский.

Мы вас пригласили на легендарный стадион «Динамо». Какие впечатления от увиденного? По-моему, здесь можно снимать просто постапокалиптический фильм.

Вадим Девятовский:

Испытал небольшой шок, когда вошел на главную арену нашей страны. С другой стороны - легкий трепет, что вокруг все кипит, бурлит, работа идет. Вспоминаешь слова, которые глава государства сказал в ходе встречи, посвященной легкой атлетике (что это будет суперсовременный легкоатлетический стадион, который может в перспективе претендовать и на чемпионат Европы, и даже мира)... Cердце радуется!

Легкая атлетика – один из самых консервативных видов спорта. Но стадион последнюю реконструкцию пережил перед московскими Олимпийскими играми 1980 года. Что изменилось в легкой атлетике принципиально за этих почти 35 лет?

Вадим Девятовский:

Женщины стали метать молот. И благодаря этому у нас есть олимпийская медаль Оксаны Меньковой. Это очень важно. А в целом, глобально, это вид с традициями. Как был вес молота 7 кг 260 г, так он и остался.

Хоккей – понятно, футбол – понятно. Но вы считаете, что 30 тысяч человек в Минске придут на легкоатлетические соревнования? Это столь популярный у нас вид спорта? Ничего личного, но между тем.

Вадим Девятовский:

Очень справедливая критика, которую я не раз слышал из уст болельщиков. Но я просто один такой пример приведу. Такие имена, как Юлия Нестеренко, Иван Тихон, Оксана Менькова – это олимпийские чемпионы, сегодня, слава богу, еще в строю. А маркетинг, я прошу прощения за сленг, раскрутка, может, оставляет желать лучшего.

Вы считаете правильной или неправильной ту ситуацию, которая сейчас обстоит. предположим, с фигурным катанием в России? У них это уже возведено в ранг такого телевизионного шоу. И уже Илья Авербух приезжает в Минск едва ли не с концертом. То есть это уже не совсем спорт, это бизнес, шоу-бизнес. Вы согласны с таким подходом? Может быть, нам такого подхода не хватает, в нашем белорусском спорте?

Вадим Девятовский:

Вы знаете, если такие шоу будут способствовать большему количеству занимающихся, из которых потом профессиональные тренеры отберут в нацкоманду каких-то звездочек, то я только за. Тяжело говорить: это работает на спорт или против спорта. Но я бы все-таки отделял эти шоу от профессионального спорта. Профессиональный спорт требует закрытости, замкнутости для того, чтобы, как говорится, не потерять самое главное за этим шоу, которое, возможно, кто-то хочет раскрутить. А это олимпийские медали.

Если это будет во благо развития спорта, вы готовы разместить по Минску афиши с названием легкоатлетического шоу Вадима Девятовского?

Вадим Девятовский:

Я однозначно своим именем не буду называть шоу. Но разместить по всему Минску, что будет легкоатлетическое шоу с участием звезд отечественного, мирового спорта, и в том числе с участием подающих, маленьких звездочек, конечно, это будет интересно. Самое главное, кстати, можно сказать о доступности легкой атлетики. Одел шиповки, кеды, побежал, прыгнул, метнул. Далее – старт.

А вы еще известный борец с абортами. Честно говоря, для меня это было большое откровение, потому что принято, что против абортов обычно выступают либо общественные деятели-женщины, либо церковь. Вот вы? Вадим Девятовский:

Надо работать на то, чтобы у молодого человека, девушки, не было такого выбора.

Мотивацию я вашу понимаю. Мне бы хотелось понимать методы. Вы готовы метнуть молот в окно гинекологической больницы? Вадим Девятовский:

Я ваш юмор понял. Можно говорить о ценности жизни, о самом высоком. Но надо эти слова подобрать. Не спугнуть, а, наоборот, поработать так, чтобы молодой человек задумался. И у меня есть уверенность, потому что это мероприятия, которые не были для десятка людей. Это сотни молодых людей, которые ушли, мне кажется, с устоявшихся позиций «что есть хорошо, а что есть плохо, что есть добро, а что есть зло». Вот об этом надо чаще говорить. Слово на самом деле имеет огромную силу. Вы сказали радикальную меру. Вы говорите метнуть молот, разбить окно, сбить настроение. Нет. Тоже, если надо, я готов. Если это спасет, пойдемте вместе.

С удовольствием. Только я метать молот не умею.

Вадим Девятовский:

Я вас научу.

Может быть, эти слова, о которых вы говорите, нужно срифмовать? Я знаю, что вы еще и стихи пишете.

Вадим Девятовский:

Лицо любви. Как разобраться?

Ведь ждут ее и проблеск миг,

Надежда в радости купаться,

Не отпугнет исчадья крик.