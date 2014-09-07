Итоги минских переговоров: в украинском конфликте точка не поставлена, но дело уже идет к этому

Новости Беларуси. Юго-восток Украины уже две суток живет в условиях относительного, конечно, но все же мира. Хотя с места событий до сих пор поступает крайне противоречивая информация по поводу отдельных стычек и перестрелок, однако масштабные военные действия прекращены.

Точка в урегулировании вооруженного конфликта еще не поставлена, но первая большая буква в этом очень важном и, очевидно, решающем предложении написана. И написана она в Минске 5 сентября вечером, где за стол переговоров сели те, кто в другом месте едва ли встретился бы. И главное, что здесь и сейчас политические амбиции таки отошли на второй план, здравый смысл возобладал и результат – в Минске подписано соглашение о прекращении огня в той части Украины, которую за несколько месяцев мы уже привыкли называть «горячей точкой».

Военный конфликт на юго-востоке Украины – в фокусе фото- и видеокамер всех мировых СМИ. И снова в центре внимания переговоры о мире в столице Беларуси. Их старт был намечен на два часа дня. Несмотря на это, с самого утра десятки журналистов со всех концов света собрались у входа в «Президент-отель». Переговорщиков встречали настоящим шквалом вопросов, на который (пока) был один ответ: «без комментариев»

Живую стену из акул пера не смог проигнорировать только экс-президент Украины. Леонид Кучма, представляющий официальный Киев, видимо, под впечатлением от такого внимания все-таки перебросился парой фраз с журналистами.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Самое главное – речь должна идти не о перемирии, а, действительно, что надо сделать со всех сторон (украинской, российской, на Донбассе), чтобы там действительно была вера в то, что не завтра, так хотя бы послезавтра прекратятся все эти боевые действия, которые происходят, прекратим убивать друг друга.

Репортеры отметили одну особенность: на прошлую встречу в Минске первыми на переговоры прибыли представители ополчения. Теперь же участники от донецкого и луганского регионов заставили себя ждать. Но недолго. Их машина подрулила к крыльцу самой последней.

Разговор шел за закрытыми дверями. Все, чем довольствовались журналисты до брифинга, – всего 15 секунд начала работы контактной группы. После этого весь пишущий и снимающий интернационал вежливо попросили удалиться.

Ровно через два часа появилась возможность утолить информационный голод и рассказать всему миру главную новость последних дней.

Цель переговоров вполне ясна. И официальный Киев, и ополченцы надеются на прекращение огня. Вопрос в уступках.

Наконец, настало время промежуточного брифинга. О подписанном протоколе из 12 пунктов сказала официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини. Затем высказались глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий и премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

Хайди Тальявини, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине:

Только что подписали протокол, который состоит из 12 пунктов. Самый главный – немедленное прекращение огня. Документ должен вступить в силу сегодня в 18.00.

Игорь Плотницкий, премьер-министр самопровозглашенной Луганской Народной Республики:

Мы вынуждены согласиться с тем, что большинство пунктов протокола соответствует нашим требованиям тоже. Мы считаем, что немедленное прекращение огня внесет в единый народ, который разделен идеологией, более плотное сотрудничество и даст основу для дальнейших развитий как политических, экономических, так и других методов и платформ для развития.

Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Прекращение огня позволит нам сохранить жизни не только мирных граждан, а сохранить жизни тех людей, которые с оружием в руках отстаивают свои идеалы, цели, задачи.

После этого переговоры продолжились. А новость-молния о том, что ровно с 18.00 по минскому времени в Украине будет прекращен огонь, облетела весь мир.

Эксперты тут же отметили: вклад официального Минска огромен. Многие до начала переговоров заявляли, что работа группы будет безрезультатной, но все оказалось наоборот. Реализация мирного плана уже началась.

Сергей Мусиенко, политолог:

Никогда Минск не закрывался для переговоров. Сегодняшние события как раз говорят о том, что многолетние наши попытки нормализовать отношения складывались не на пустом месте, за этим стоял огромный потенциал, в том числе переговорный.

Через некоторое время участники переговоров выступили с итоговыми заявлениями. Стало ясно: именно на минской площадке удалось сделать то, о чем так много говорили и в Париже, и в Брюсселе, и в других городах. Самым круглым оказался белорусский стол – шутили позже журналисты.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Я переговорил с Александром Григорьевичем Лукашенко. От нашего имени поблагодарил Беларусь и лично его за то, что нам были созданы все условия для нормальной работы. Я думаю, что та обстановка, которая была здесь, сегодня во время нашей встречи, она действительно на одном языке, то есть у нас у всех было желание действительно, чтобы в этом регионе наступил мир. Я думаю, что мы это обязательно достигнем. Еще раз перед всеми хочу поблагодарить Александра Григорьевича за то, что в Минске произошло такое знаковое событие.

Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Всем сказать (матерям, женам), что ваши мужья, сыновья скоро вернутся домой. Я думаю, это будет очень радостно слышать большей части Украины.

Михаил Зурабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине:

На сей раз договоренности, которые были достигнуты в отношении введения режима прекращения огня, будут носить устойчивый характер. Первый, и главный, документ, который был подписан, – протокол, который содержит в себе определенную последовательность шагов. Первым пунктом этого протокола, безусловно, записано незамедлительное прекращение огня, которое 5 сентября с 18.00 по киевскому времени должно начать реализовываться.

Хайди Тальявини, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине:

Конструктивная встреча, на которой мы продолжали наши консультации. Это были вопросы, связанные с прекращением огня и отводом тяжелой техники. Второй вопрос, о котором мы тоже договорились, было освобождение насильно удерживаемых лиц всех на всех. Третий вопрос был вопрос о предоставлении гуманитарной помощи.

Работа контактной группы показала, что безвыходных ситуаций не бывает. Конфликт, который уже давно зашел за красную черту (погибли сотни мирных людей), раскручивать в обратном направлении очень сложно.

И по всем политическим канонам, вопросы решались по принципу «от частного к общему». Начиная от безопасного доступа к месту крушения «Боинга» (эта тема была на повестке еще 31 июля) и заканчивая прекращением огня.

Теперь уже можно говорить о том, что роль Минска в разрешении конфликта определена. Три раунда переговоров дали результат. Мирное решение проблемы стоит того, чтобы собираться столько раз, сколько будет необходимо.

Алексей Беляев, политолог:

Остановлено кровопролитие. Здесь уже значительная часть вопросов снята с напряженностью.

Арсений Савицкий, политолог:

Минск не только приковал к себе внимание большей части мирового сообщества, а, по сути, создал условия для того, чтобы переговоры прошли успешно. Этим встречам предшествовала очень бурная и кропотливая работа, в том числе и белорусской дипломатии по как налаживанию контактов с заинтересованными сторонами, так и по непосредственной организации встречи здесь, в Минске.

Действительно, переломный момент позади. Остановить братоубийственный конфликт – цель, вокруг которой объединились и противоборствующие стороны, и мировое сообщество. Проливать кровь мирных граждан не нужно никому.

Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий (Украина):

По сравнению с предыдущими переговорами ряд принципиальных отличий. Во-первых, есть протокольное решение, есть документы. И, во-вторых, нежелание военными методами решать проблемы. Это касается всех сторон конфликта на Донбассе.

Мировые СМИ все выходные активно обсуждали результаты минских переговоров. Подписание мирного соглашения, конечно же, приветствовали и в России, Украине и Беларуси.

РИА-Новости:

Достигнутое соглашение о прекращении огня может стать первым шагом по урегулированию кризиса на Украине, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. «Я надеюсь, что прекращение огня станет первым шагом по политическому разрешению этого кризиса».

ОРТ:

Итоги консультаций в белорусской столице и первый существенный прорыв в урегулировании украинского кризиса сегодня обсуждает весь мир.

Центр новостей ООН:

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал сообщения о том, что консультации между Контактной группой и представителями вооруженных групп привели к договоренности о прекращении огня. Он назвал это событие «прорывом», который стал возможен, в том числе благодаря дискуссиям между президентами Украины и России.

Соглашение о мире – одно из самых обсуждаемых и на просторах Интернета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не остались в стороне простые и белорусы. Гражданская война в братском государстве никого не могла оставить равнодушным.

Минчане:

В любом случае должен быть мир. И так как мы славяне, и братские народы, это правильно, нигде не должны стрелять и убивать.

Двум братским народам, которые воюют друг с другом, протянуть руку помощи.

Никто не хочет войны. И я в том числе.

Никакие политические амбиции не стоят человеческих жизней. Это простая истина, в поисках которой политики сели за минский круглый стол переговоров. Результат – реализация мирного плана. И весь мир надеется на то, что он сработает.