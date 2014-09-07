С какими надеждами встретил Киев осень и о чем писали школьники в своих письмах 1 сентября?

Новости Беларуси. За несколько дней до «минского мира» в Украине жили все еще в боевом настроении. Хотя эта фраза, конечно, в тех местах, где гибнут люди, имеет несколько иной, чудовищный, для нашего времени смысл, в отличие от того, к которому мы привыкли. Но все же в Украине надеялись и ждали. А первого сентября дети пошли в школу. Правда, не все и не везде. А те, кто пошел, писали письма на фронт.

Первая неделя осени выдалась в Украине по-летнему солнечной и жаркой. Жаркими были и сводки с Донбасса. На востоке Украины продолжались военные действия. Однако в самом Киеве люди уже всерьез готовятся к зимним холодам.

А началась неделя со Дня знаний. Торжественные линейки в понедельник прошли в большинстве украинских школ. Правда, на востоке страны 900 учебных заведений так и не открылись. Что говорить, если в Киеве 1 сентября дети писали письма на фронт.

Вадим Загородный:

Сейчас такое положение, что всего нужно опасаться., что происходит в стране. Тоже все важно. Встречаем постоянно детей. Если не мы, то бабушка или дедушка встречают.

А вот Елизавета Литвинова начать учебный год в консерватории, о чем мечтала полжизни, так и не смогла. Победительнице многих вокальных конкурсов поступить в вуз помешали взрывы снарядов на улицах Донецка.

Елизавета Литвинова:

Из-за военных действий творческий конкурс. Его неоднократно переносили. Нам пришлось переехать жить в Киев. Сейчас мы ходили в Киевскую консерваторию. Но, к сожалению, там набор окончен, мы не успели.

Елизавета и ее мама Наталья из того миллиона жителей Донбасса, которые покинули свои дома из-за военных действий на востоке Украины. Эту цифру озвучили в Организации Объединенных Наций.

А в это время в самом центре Киева общественность требовала решительных действий.

У стен Верховной Рады, в которых собрались на свою заключительную сессию депутаты 7 созыва, люди требовали не только прекращения огня, но и полной люстрации для депутатов и чиновников.

Юрий Букарэв, руководитель общественной организации «Спэка»:

Люстрация – это схема, когда человек, замеченный в коррупционных схемах или злоупотреблении властью, больше никогда не сможет придти к власти и занимать посты.

Очистить власть от нежелательных элементов митингующие спешат в преддверии парламентских выборов. Новых депутатов Верховной Рады предстоит выбирать уже 26 октября. Чтобы в 8 созыв не попали «недостойные», митингующие помимо люстрации требовали еще и голосования по открытым партийным спискам.

Тарас Березовец, политолог (Украина):

Выборы состоятся. Другое дело, что сегодня люди находятся в состоянии сильнейшего стресса от потерь. Война так или иначе коснулась всех, всего населения страны. Как результат, люди не могут рационально мыслить и поэтому поддержку получат часто те проекты, которые никогда бы не могли рассчитывать не успех в мирное время, которые исповедуют жесткий милитаристский стиль, за которыми ничего реального, кроме популистской риторики не стоит. Естественно, как только война закончится, их популярность спадет на нет. С учетом всех этих факторов я предвижу, что этот Парламент будет переизбран опять-таки досрочно. Причем, возможно, достаточно быстро, через год.

Еще одно важное событие начала недели: в Украину из Европы пошел газ по реверсной схеме. По разным оценкам, поставки из Словакии могут покрыть до двух третей потребностей Украины.

Однако, как говорится, на европейский газ надейся, а сам не плошай.

Александр Дема, директор строительной фирмы:

В этом году бум утепления. Люди переживают, чтобы было тепло. Люди хотят поставить бойлер, утеплиться и как-то на этом сэкономить, потому что у всех дети, всем хочется, чтобы было зимой тепло.

Киев утепляется снаружи и внутри. СМИ во всю показывают сюжеты о том, как граждане выбирают в магазинах печи-буржуйки и сметают обогреватели и бойлеры. На пессимистичных ожиданиях людей недобросовестный бизнес делает деньги: объявляют акции и распродажи. Но специалисты успокаивают: ситуация под контролем.

Мирослава Рябкова, директор супермаркета бытовой техники:

Спрос повышенный наблюдается, потому что начинается сезон продаж. Ажиотажа, в принципе, нет, потому что вы видите, что представленность достаточно широкая, рынок справляется. Искусственно делается ажиотаж. Я не могу понять, откуда берут эту информацию.

Между тем на этой неделе в Европе озвучили очередные санкции в отношении России, а Североатлантический альянс пообещал Украине усилить поддержку.

В день, когда съемочная группа СТВ покидала Украину, в Минске была достигнута договоренность о прекращении огня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.