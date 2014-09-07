Интервью Александра Лукашенко программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1»

Новости Беларуси. Регионы Украины следует наделить большей самостоятельностью. Такое мнение президент Александр Лукашенко высказал в интервью телеканалу «Россия-1» в эфире программы «Вести в субботу». Она транслируется во всех часовых поясах Российской Федерации. И первыми зрителями стали жители Дальнего Востока.

Отвечая на вопросы журналиста Сергея Брилева, глава Беларуси поделился своим мнением о путях урегулирования украинского кризиса и прокомментировал ход переговоров в Минске.

Интервью с белорусским президентом готовили специально для первого выпуска итоговой программы «Вести в субботу» в новом сезоне. Старт в телеэфире должен быть ярким. С 2008 года ведет программу Сергей Брилев. Актуальные интервью с вип-персонами – его конек.

Этот разговор с Александром Лукашенко проходит на фоне непростой ситуации в Украине. Официальный Минск стал площадкой для первых шагов к миру.

Сергей Брилев, ведущий программы «Вести в субботу» («Россия-1»):

Непростое время. Старшие товарищи мне говорят, что с 1991 года, пожалуй, мы ничего такого не переживали. У вас такие же ощущения?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да нет, по некоторым моментам так уже и с середины 40-х прошлого века.

Сергей Брилев:

Как вам удалось так резко трансформировать роль и место Беларуси в мировой политике?

Александр Лукашенко:

Мы на этой теме не играли. Это больше обыгрывается у вас, в России, некоторыми «умными», и у нас оппозиционными средствами массовой информации, где Лукашенко получил какие-то от этого дивиденды, вышел на мировую арену и прочее. Вот это меня бесит. И даже угнетает, если хотите. Я не рвался и не рвусь ни на какую арену. Мне достаточно того, что есть сегодня. Я вам это говорю искренне.

Беда у людей. И кто мы потом будем, если из этого будем доставать какие-то горячие головешки и использовать для себя? Я просто сделал то, чего хотели все. Порошенко хотел в Минске провести этот саммит. Он в Россию бы не поехал, вы же это понимаете. Это не я кричал: давайте, приезжайте в Минск. Это идея была Порошенко. И без Путина эта встреча здесь бы не состоялась.

Сергей Брилев:

Сейчас европейцы приезжали и не пытались заодно лекции прочесть старого образца о чистой геополитике?

Александр Лукашенко:

Даже не было намека. Сергей Борисович, все они прекрасно понимают, особенно Эштон. Баронесса же неглупый человек. Она понимает, что происходит вокруг. И, наоборот, она мне, встречаясь здесь, говорит: «Господин президент, вы бы не согласились быть председателем на этой встрече?» Я говорю: «Не называйте это такими словами. Давайте как-нибудь демократично обойдемся». Несмотря на то, что не было официально председателя, мы его не избирали, никто не спорил, не ругался, не дрался за столом. Все прекрасно прошло.

Ситуация в Украине пока остается «топовым» информационным поводом для СМИ. Поэтому разговор начался именно с этой темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделю назад Александр Лукашенко подписал указ, который регулирует пребывание украинцев в Беларуси. Многие жители соседней страны стараются в этой непростой обстановке найти более спокойное место для жизни.

Александр Лукашенко:

У нас несколько тысяч беженцев.

Сергей Брилев:

То есть вас это тоже затронуло уже напрямую.

Александр Лукашенко:

Конечно, и очень серьезно затронуло. Мы не хотим, чтобы люди жили в палатках, поэтому мы предоставили им все возможности. Не надо никаких справок медицинских, денег на это и прочее. Человек в беде – он приехал, мы его осмотрели, семью и прочее, заболевания, они даже нам благодарны. Они говорят, что давно медосмотры не проходили, не принято это у них, это дорого стоит. И, пожалуйста, куда вы хотите поехать?

Кстати, именно по итогам важного саммита решено, что белорусская столица останется переговорной площадкой. Дважды только за эту неделю в Минске встречалась контактная группа по Украине.

Александр Лукашенко:

Я не могу смотреть, когда гибнут дети и старики. Они-то в чем виноваты? Поэтому надо прекратить эту бойню.

Если уже откровенно говорить (это все банально, вы знаете), я просто хочу высказать свою точку зрения. Все хотят вроде бы мира: вы хотите, власти России хотят, Украины и так далее. И все тут вокруг так сложилось, что якобы это сегодня невозможно. Знаете, возможно. Если руководство России, Украины захочет, чтобы там был мир, он будет. И очень быстро.

Знаете, я слушал и Владимира Владимировича, и Порошенко, много с ними встречался, и мы обсуждали эту проблему. Вы, россияне, говорите о федерализации, те говорят о децентрализации. Я говорю: «Слушайте, мужики, давайте разберемся, какая здесь разница? Никакой! Просто в названии!» Все сходится к тому, что регионы Украины должны получить большую самостоятельность. Какую? Надо сесть за стол и договориться, и в Конституции это закрепить.

Жизнь стариков и детей – это величайшая ценность. Все остальное ничего не значит. Вот моя позиция по Украине. И в этом плане я готов делать все. А для белорусов главное – чтобы было тихо, спокойно, чтобы мы как с вами, так и с ними торговали, обменивались поездками, и чтобы беда эта не перешагнула наш порог. Это и Россию беспокоит, и Украину.

Но надо иметь в виду еще, это главное, что создана воронка, огромная воронка. И там пошли вихревые потоки, которые в эту воронку втягивают Россию и нас. В чьих это интересах? Вам объяснять не надо. И уже не в интересах европейцев. Это «дядя Сэм» из-за океана постоянно подталкивает нас к этой бойне. И, давайте откровенно, в Украине много политиков, которые четко исполняют этот заказ. Нам надо уйти от этой воронки. Потому что американцы там воевать не будут против нас и России (да, наемники пойдут и так далее, и тому подобное). Они хотят нашими руками перебить наших людей.

Как раз на прошедшем саммите со стороны России прозвучал упрек в строну Беларуси. Мол, есть факты, когда после введенного эмбарго запрещенный импорт попадает в страну как раз-таки через нашу республику. Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией. Информация оказалась, мягко говоря, недостоверной.

Александр Лукашенко:

Я могу сразу снять эту озабоченность: это грибы-шампиньоны. Россельхознадзор дает справку: грибы эти в список запрещенных не входят. Поэтому когда мне доложили (а через час расследование провели, буквально через час), мне написали, что эти грибы не запрещены. Поэтому я вашему президенту, нашему, российскому президенту говорю: «Владимирович, зачем в явочном порядке? Можно же было разобраться. Это во-первых. А, во-вторых, это грибы». Он говорит: «Ну и что?» Я говорю: «Эти грибы не входят в запрещенные. Поэтому какой смысл мне переклеивать наклейки? Эти грибы как шли из Польши, так они и идут. Зачем полякам посредники?» Но это возвратная тара. Вот, мелочь, казалось бы. Ящики – возвратная тара. То есть в этих ящиках вчера могли возить из Голландии, из Польши и прочее. Эти ящики могли попасть кому-то из белорусов для загрузки тех же грибов.

Вообще, конъюнктура складывается так, что Беларуси сегодня сам Бог велел увеличить поставки своих товаров и переработанных в Россию. Тем более, что сами россияне охотно берут, например, наши мясо и «молочку». Производственная кооперация в этих сферах, и не только, на руку всем.

Александр Лукашенко:

Многое мы здесь не сделаем одни. Только с российскими переработчиками мы можем это сделать. Переработчиками. Почему? Потому что все мощности, допустим, молокозаводы, молоко мы могли бы переработать, но мы можем добавить 10-15%, не больше. У нас не хватает мощностей. У нас своего молока хватает, дай Бог его переработать, поставить в Россию и свой рынок обеспечить. По мясу у нас немножко больше. Наверное, процентов 20 мы можем добавить.

Мы сейчас с россиянами, у которых, конечно же, деньги есть, но порой желания не хватает, создаем новые мощности не только в Беларуси, но и в России по производству и переработке. Большой интерес пошел со стороны России к подъему сельхозпроизводства.

Сергей Брилев:

Может, и белорусский пармезан появится?

Александр Лукашенко:

А почему бы нет?

Сергей Брилев:

Белорусская фуагра.

Александр Лукашенко:

Фуагра – не знаю, а пармезан может быть.

Кстати, в программе журналист поделился и своими впечатлениями от пребывания в Минске.

Сергей Брилев:

Троицкое подворье – напоминание о том, как город выглядел до Великой Отечественной. Ведь после нее в Минске оставалось всего 70 более-менее целых зданий. Это ужасно. Может, от того в Беларуси так и ценят опрятность, порядок и чистоту, к которой, если честно, только-только подбираются иные российские города-миллионники.