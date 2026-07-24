Снопков: не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат

Для успешного освоения дальних рынков простой торговли уже мало. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об ускорении работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для успешного освоения рынков, особенно стран дальней дуги, необходима кооперация, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств – убежден Президент.

Одним из ключевых инвесторов в Беларусь является Китай. Он в 2025 году занял 4-е место по этому показателю. Реализуется около 80 проектов общей стоимостью 5 миллиардов долларов. Большую роль играет индустриальный парк «Великий камень». Сейчас ключевой задачей является трансфер китайских технологий и укрепление промышленной кооперации.