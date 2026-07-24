Снопков: не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат

Для успешного освоения дальних рынков простой торговли уже мало. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об ускорении работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для успешного освоения рынков, особенно стран дальней дуги, необходима кооперация, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств – убежден Президент.
Одним из ключевых инвесторов в Беларусь является Китай. Он в 2025 году занял 4-е место по этому показателю. Реализуется около 80 проектов общей стоимостью 5 миллиардов долларов. Большую роль играет индустриальный парк «Великий камень». Сейчас ключевой задачей является трансфер китайских технологий и укрепление промышленной кооперации.
Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Как Президент четко сказал, не нужно страдать глобализмом. Нужен конкретный результат, поэтому сегодня задача стоит в том, чтобы эти проекты, которые уже на повестке есть и прорабатываются сегодня, чтобы они были реализуемы и полезны стране. Это процесс не останавливающийся. Инвестиционный процесс постоянный, а особенно с Китаем это процесс постоянный.
Такой мощный акцент и посыл заключался в том, что мы многое можем делать сами. Мы можем подсмотреть, увидеть, посоветоваться, но когда мы это сделаем сами, своими руками, это действительно будет надолго и, самое главное, с гарантированным качеством. Можно сказать, идеологема совещания – качество. Качество и проектов, и товаров, которые производим мы уже с точки зрения экспортного потенциала.
Глава государства призвал активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Речь не только о Китае, но и странах Африки, Ближнего Востока и Азии. Там стратегия Беларуси направлена на создание совместных производств и мультибрендовых сервисных центров. Страны Азии рассматриваются как площадки для совместных проектов в сфере фармацевтики и химической промышленности.