В ближайшие часы президенты Беларуси и Турции встретятся за столом переговоров

Новости Беларуси. Турция принимает участников саммита Организации Исламского сотрудничества. Крупнейшая встреча представителей исламского мира в эти дни проходит в Стамбуле. Международная структура объединяет свыше полусотни стран с населением около полутора миллиардов человек. Среди приглашенных глав государств — Александр Лукашенко.

Несколько часов назад белорусский борт номер один приземлился в Стамбуле. Завтра Президент нашей страны выступит на саммите с речью. А сегодня, в ближайшие часы, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вместе с шестью десятками лидеров мусульманских стран специально приглашенный гость – Александр Лукашенко. Сегодня белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Блистательной Порты.

За тёплым приёмом под турецким солнцем белорусского Президента ожидает «горячая» повестка дня. Планируются двусторонние встречи на высочайшем уровне и участие Александра Лукашенко непосредственно в самом саммите. А это высший орган Организация Исламского сотрудничества.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы с мусульманским миром имеем очень тесные контакты. Мы являемся членами Движения неприсоединения. Мы подали заявку на предоставление нам статуса наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества. Для нас это возможность обсуждать перспективы устройства многополярного мира, перспективы нашего торгово-экономического взаимодействия.

Под флагом Организация Исламского сотрудничества около 60 стран мусульманского мира с населением в полтора миллиарды – практически каждый пятый жителей Земли.

Андрей Русакович, председатель Центра изучения внешней политики и безопасности:

К этой организации проявляют интерес все глобальные игроки. Там наблюдателями является Россия, ООН и другие международные структуры. Поэтому, естественно, участие Беларуси в этом формате даже в качестве наблюдателя или в каком-то ином позиционировании повышает возможность разрешения и региональных конфликтов.

Для того чтобы собрать зёрна справедливости и мира на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, на полях саммита Организация Исламского сотрудничества хотят посеять семена единства и солидарности. Под этим лозунгом и проходит самая авторитетная международная встреча в мусульманском мире.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:

Настало время для нас, как для исламского мира, положить конец происходящему в Сирии. Мы должны приложить все усилия, чтобы принести в Сирию мир.

Президенты и короли крупнейших исламских стран за турецкий стол переговоров европейского лидера Александра Лукашенко пригласили, учитывая миротворческий опыт главы белорусского государства. К тому же неоднократно официальный Минск гостеприимно встречал высоких гостей из мусульманских столиц.

Алексей Беляев, политолог:

Беларусь – государство, которое стремится не допустить каких-то радикальных, экстремистских выпадов. И не только свою территорию, но свой опыт, практику мирного урегулирования и религиозных, и этнических конфликтов сегодня наше руководство пытается продвигать на всех возможных международных площадках.

Саммит Организация Исламского сотрудничества проходит раз в 3 года. Тема нынешней встречи – международный терроризм, миграция, военно-политический и социально-экономический кризис на Ближнем Востоке, в странах Африки и Азии.

А помимо этого в кулуарах анонсируют важные политические заявления.

Синан Кюрюн, глава пресс-службы аппарата премьер-министра Турции:

Турция готова принять делегатов XIII саммита Организации Исламского сотрудничества. Сейчас мы находимся в международном медиа-центре. Здесь будут размещены представители СМИ, которые и будут освещать работу саммита – он пройдёт в прямом эфире. Вся информация, видео и фото будут доступными для всех.

У Александра Лукашенко завтра насыщенный день – выступление на конференции международного саммита. Но и сегодня рабочий день Президента продолжается. Предполагается, что вечером главы Беларуси и Турции встретятся за столом переговоров.