Прямой эфир

В ближайшие часы президенты Беларуси и Турции встретятся за столом переговоров

13 апреля 2016 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Турция принимает участников саммита Организации Исламского сотрудничества. Крупнейшая встреча представителей исламского мира в эти дни проходит в Стамбуле. Международная структура объединяет свыше полусотни стран с населением около полутора миллиардов человек. Среди приглашенных глав государств — Александр Лукашенко.

Несколько часов назад белорусский борт номер один приземлился в Стамбуле. Завтра Президент нашей страны выступит на саммите с речью. А сегодня, в ближайшие часы, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вместе с шестью десятками лидеров мусульманских стран специально приглашенный гость – Александр Лукашенко. Сегодня белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Блистательной Порты.

За тёплым приёмом под турецким солнцем белорусского Президента ожидает «горячая» повестка дня. Планируются двусторонние встречи на высочайшем уровне и  участие  Александра Лукашенко непосредственно в самом саммите. А это высший орган Организация Исламского сотрудничества.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы с мусульманским миром имеем очень тесные контакты. Мы являемся членами Движения неприсоединения. Мы подали заявку на  предоставление нам статуса наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества. Для нас это возможность обсуждать перспективы устройства многополярного мира, перспективы нашего торгово-экономического взаимодействия.

Под флагом Организация Исламского сотрудничества около 60 стран мусульманского мира с населением в полтора миллиарды – практически каждый пятый жителей Земли.  

Андрей Русакович, председатель Центра изучения внешней политики и безопасности:
К этой организации проявляют интерес все глобальные игроки.  Там наблюдателями является Россия, ООН и другие международные структуры. Поэтому, естественно, участие Беларуси в этом формате даже в качестве наблюдателя или в каком-то ином позиционировании повышает возможность разрешения и региональных конфликтов.

Для того чтобы собрать зёрна справедливости и мира на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, на полях саммита Организация Исламского сотрудничества хотят посеять семена единства и солидарности. Под этим лозунгом и проходит самая авторитетная международная встреча в мусульманском мире.    

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
Настало время для нас, как для исламского мира, положить конец происходящему в Сирии. Мы должны приложить все усилия, чтобы принести в Сирию мир.  

Президенты и короли крупнейших исламских стран за турецкий стол переговоров европейского лидера Александра Лукашенко пригласили, учитывая миротворческий опыт главы белорусского государства. К тому же неоднократно официальный Минск гостеприимно встречал высоких гостей из  мусульманских столиц.

Алексей Беляев, политолог:
Беларусь – государство, которое стремится не допустить каких-то радикальных, экстремистских выпадов. И не только свою территорию, но свой опыт, практику мирного урегулирования и религиозных, и этнических конфликтов сегодня наше руководство пытается продвигать на всех возможных международных площадках.

Саммит Организация Исламского сотрудничества проходит раз в 3 года. Тема нынешней встречи – международный терроризм, миграция, военно-политический и социально-экономический кризис на Ближнем Востоке, в странах Африки и Азии.

А помимо этого в кулуарах анонсируют важные политические заявления.

Синан Кюрюн, глава пресс-службы аппарата премьер-министра Турции:
Турция готова принять делегатов XIII саммита Организации Исламского сотрудничества. Сейчас  мы находимся в международном медиа-центре. Здесь будут размещены представители СМИ, которые и будут освещать работу саммита – он пройдёт в прямом эфире. Вся информация, видео и фото  будут доступными для всех. 

У Александра Лукашенко завтра насыщенный день – выступление на конференции международного саммита. Но и сегодня рабочий день Президента продолжается. Предполагается, что вечером главы Беларуси и  Турции  встретятся за столом переговоров.             

# Владимир Макей # Беларусь-Турция # Андрей Русакович # Синан Кюрюн # Мевлют Чавушоглу

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на поддержку партнеров по ЕАЭС в процессе присоединения к ВТО
13 апреля 2016 16:54

Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на поддержку партнеров по ЕАЭС в процессе присоединения к ВТО

Александр Лукашенко в Стамбуле: вечером 13 апреля планируется встреча с президентом Турции
13 апреля 2016 13:35

Александр Лукашенко в Стамбуле: вечером 13 апреля планируется встреча с президентом Турции

Парламентская конференция Балтийского моря может наделить Беларусь статусом наблюдателя
13 апреля 2016 10:37

Парламентская конференция Балтийского моря может наделить Беларусь статусом наблюдателя