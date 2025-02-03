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В правительстве прошла встреча с делегацией Хабаровского края России

03 февраля 2025 13:35
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Алгоритм реализации двусторонних проектов, озвученных во Дворце Независимости, сегодня же обсудили в Правительстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве прошла встреча с делегацией Хабаровского края России-2

Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным подтвердил готовность углубления сотрудничества с дальневосточными регионами России, и никакие расстояния не могут являться преградой для этого. Среди основных направлений – АПК, взаимная торговля и сотрудничество в промышленной сфере, строительство и ЖКХ.

# Виктор Каранкевич # Международное сотрудничество # Правительство Беларуси

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