В правительстве прошла встреча с делегацией Хабаровского края России

Алгоритм реализации двусторонних проектов, озвученных во Дворце Независимости, сегодня же обсудили в Правительстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным подтвердил готовность углубления сотрудничества с дальневосточными регионами России, и никакие расстояния не могут являться преградой для этого. Среди основных направлений – АПК, взаимная торговля и сотрудничество в промышленной сфере, строительство и ЖКХ.