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49% поляков недовольны деятельностью президента Анджея Дуды – опрос

03 февраля 2025 10:59
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Поляки оценили деятельность президента Анджея Дуды. Как выяснилось, главе государства, который покинет свой пост уже через полгода, гордиться нечем. Это показали результаты опроса, проведенного европейским исследовательским центром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

49% поляков недовольны деятельностью президента Анджея Дуды – опрос-2

Почти половина жителей Польши, а именно около 49 % убеждены, что Дуда не сделал для страны ничего хорошего или сделал слишком мало. Еще месяц назад такого мнения придерживались лишь 46 % опрошенных. Более 6,5 % поляков вообще не смогли дать оценку деятельности главы государства. По их мнению, он не оставил в истории какого-либо заметного следа. Напомним, президентские выборы пройдут в Польше в мае. Дуда не сможет принять в них участие, так как закон не позволяет занимать президентский пост более двух сроков подряд. 

# Анджэй Дуда # Польша # Социологический опрос # Опрос

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