49% поляков недовольны деятельностью президента Анджея Дуды – опрос

Почти половина жителей Польши, а именно около 49 % убеждены, что Дуда не сделал для страны ничего хорошего или сделал слишком мало. Еще месяц назад такого мнения придерживались лишь 46 % опрошенных. Более 6,5 % поляков вообще не смогли дать оценку деятельности главы государства. По их мнению, он не оставил в истории какого-либо заметного следа. Напомним, президентские выборы пройдут в Польше в мае. Дуда не сможет принять в них участие, так как закон не позволяет занимать президентский пост более двух сроков подряд.