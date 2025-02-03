ЦИК: выборы прошли в полном соответствии с принципами открытости и гласности

Они прошли в полном соответствии с принципами открытости и гласности. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко. Сегодня Центризбирком утвердил окончательные результаты. Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко, за кандидатуру которого 5 миллионов 136 тысяч 293 голоса избирателей, что составило 86,82 %, то есть более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Кампания проведена в сроки, установленные национальным законодательством, на основании требований Конституции и Избирательного кодекса, в полном соответствии с принципами открытости и гласности, с участием широкого круга наблюдателей, как национальных, так и иностранных.

Мониторинг выборов Президента осуществляли более 44 тысяч национальных и 486 международных наблюдателей. От них, а также от граждан – жалобы о нарушениях избирательного законодательства в ЦИК не поступали. А вот факты совершения избирателями административных правонарушений были. Зафиксированы случаи фотографирования заполненных бюллетеней для голосования и вынос их за пределы участков.