Губернатор Хабаровского края России: рынок Дальнего Востока должен стать традиционным рынком для Беларуси

Несмотря на серьезность вызовов, Беларусь и Россия в состоянии решить те актуальные вопросы, которые стоят перед странами. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси отметил, что часто встречается с руководителями российских регионов. В целом, межрегиональное сотрудничество развивается. Так, с Хабаровским краем, несмотря на расстояние, точек взаимодействия все больше. Растет товарооборот. А с учетом договоренностей он может стать еще выше. Александр Лукашенко обозначил ключевые направления для развития двустороннего сотрудничества: от поставок техники до кооперации в области авиастроения. В числе возможных перспективных проектов – перевод одного из населенных пунктов Хабаровского края на пассажирский электротранспорт белорусского производства.

Беларусь готова помочь и с поставками лифтов, участвовать в реализации инфраструктурных и знаковых строительных проектов в этом российском регионе, среди которых «Амурский гидрометаллургический комбинат», горно-обогатительный комбинат, речной логистический хаб на Амуре на базе Хабаровского речного порта, морской порт «Эльга». Беларусь и Хабаровский край обсуждают создание индустриальных парков, где будет локализовано производство белорусской техники.

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края России:

Сегодня мы с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко обсудили формат торгово-экономического сотрудничества Хабаровского края (это один из крупнейших промышленных регионов Российской Федерации) и Республики Беларусь. Мы обсуждали создание индустриальных парков, где будет локализовано производство белорусской техники, которая традиционна для нашей горнообрабатывающей промышленности. Это и БЕЛАЗы, и МАЗы, это и сельхозтехника, техника для ЖКХ. Сегодня мы говорим о том, что рынок Дальнего Востока должен стать традиционным рынком для Беларуси. Мы с удовольствием приглашаем ваше дружественное государство к нам на Дальний Восток для того, чтобы он был не дальним, а Востоком, который близок для Беларуси и в духовном, и в творческом, и в туристическом смысле, и, конечно, в индустриализации нашей промышленности.

Обсуждались на встрече и возможности отечественного агропромышленного комплекса. Поставки белорусского продовольствия осуществляются постоянно, и продукция пользуется спросом у россиян. Возможности еще шире. Стороны намерены развивать эту сферу взаимодействия, в том числе за счет трансфера технологий.