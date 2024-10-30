В Палате представителей обсудили вопросы защиты информации и кибербезопасность

Рост атак на белорусские веб-ресурсы, прекращение поддержки программных продуктов иностранных производителей, распространение вредоносных программ и утечка данных – недружественные страны открыто заявляют о ведущейся против Беларуси кибервойне. А в период проведения президентской электоральной кампании стоит готовиться к усилению информационного прессинга и кибервмешательств, отметил председатель Палаты представителей. Выборы – это не просто политическое событие, но и мощная площадка для манипуляций и вмешательств различных заинтересованных сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому сейчас особое внимание необходимо уделить реализации комплекса мер по противодействию различным информационным ударам. Вопросы совершенствования законодательства в сфере кибербезопасности обсудили в Палате представителей. В нашей стране создали эффективную систему обеспечения нацбезопасности, однако за рубежом усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров, чтобы раскачать население, организовать провокации. По данным Оперативно-аналитического центра, в 2022 году на нашу страну осуществили более 300 миллионов кибератак.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Возникла необходимость выработки новых прогрессивных методов борьбы с киберпреступностью. Именно от их эффективности зависят как защита прав интересов наших граждан, так и безопасность белорусского общества и государства в целом. Поэтому все государственные органы должны уделять повышенное внимание защищенности нашего информационного пространства.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кибербезопасность, наверное, очень важна, потому что сегодня технологии искусственного интеллекта, к сожалению, весьма успешно используют для фишинговых писем, мошеннических каких-то фейковых сообщений, вредоносных программ. К сожалению, это приносит злоумышленникам реальные и большие деньги. Поэтому здесь нужно принимать жесткие меры.

Конкретные предложения по теме развития цифрового права народные избранники обсудят на парламентских слушаниях. Они пройдут уже во второй половине ноября.