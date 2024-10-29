Горячие головы будут остужены! Конференция по безопасности в Евразии изменит мир? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Проект века». Что такое коридор «Север – Юг»?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вопросы мира и войны – это вопросы безопасности, и, как показывает обстановка, что в Восточной Европе, что на Южном Кавказе, что в Средней Азии – именно безопасность, а не только идеология и экономика – главный фактор, который объединяет нас со странами Евразии, такими как Иран, Китай и Индия. Сегодня все хотят мира и развития, потому что игроки в Евразии реализуют общий проект – так называемый коридор «Север – Юг». После того как США ввели санкции против России и Беларуси, пострадала в первую очередь логистика. И незападные игроки столкнулись с необходимостью заранее построить такой маршрут из Китая, Индии и Саудовской Аравии в Россию и на европейские рынки сбыта, который бы не зависел от действий США.

С учетом снятия изоляции Ирана и завершения конфликта в Карабахе коридор «Север – Юг», который строили 15 лет, получил новые ветки. И сегодня до полного ввода в эксплуатацию осталось сдать, по сути, только иранскую железнодорожную часть. Это «проект века», который потенциально соединит Север и Юг линией в 7 000 километров по территории России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Но, судя по тому, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, именно иранское звено США планируют выбивать военным путем. Трамп, который, вероятно, победит на выборах в США, называет это чуть ли не главной американской задачей в мире. Но, кроме Ирана, есть еще внутренние процессы в Армении и Казахстане, которые тоже могут повлиять на транзит. Поэтому все участники коридора «Север – Юг» заинтересованы, чтобы и Иран, и Южный Кавказ, и Средняя Азия были стабильными. А Запад, наоборот, занимается их дестабилизацией. Конференция в Минске – попытка объединить деятельность ШОС, ОДКБ, СНГ

Андрей Лазуткин:

Именно с таким посылом в четверг в Минске начнется II конференция по проблемам евразийской безопасности. Важно понимать, что далеко не все ее участники, в отличие от Беларуси, России, Ирана, находятся под западными санкциями, но потенциально это может быть любая страна в Евразии. И мы видим, как Запад играет на санкционных противоречиях; одним – угрожает вторичными санкциями, других – пытается настроить против России; и это общая угроза, которой можно противодействовать только совместно, имея единую позицию. Все шансы на это есть, потому что мы строим взаимодействие не в чистом поле. Во-первых, есть СНГ, где изначально выстраивалась координация спецслужб.





В первые годы независимости получилось так, что преступное сообщество работало по связям в диаспорах всего бывшего Союза, велся транзит наркотиков из Афганистана, на базе преступных групп создавались международные экстремистские формирования, велись гражданские войны. И чтобы противодействовать этим трансграничным процессам, понадобилось СНГ, ОДКБ, а также ШОС. В данном случае ШОС – это как бы аналог СНГ, только в Средней Азии и с центральной ролью Китая, а затем Турции, которые решали похожие задачи в сферах терроризма, экстремизма и наркотрафика. Хотя формально ШОС являлся просто «клубом государств», как и СНГ. Поэтому конференция в Минске – попытка объединить деятельность всех перечисленных организаций, потому что Беларусь традиционно имела со всеми игроками хорошие отношения. И несмотря на достаточно аморфный статус СНГ и экономические противоречия, которые возникали за период независимости, спецслужбы СНГ в свое время договорились не работать друг против друга и эту договоренность всегда соблюдали. Почему именно политика США определила судьбу коридора «Север – Юг»?