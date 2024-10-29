Горячие головы будут остужены! Конференция по безопасности в Евразии изменит мир? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вопросы мира и войны – это вопросы безопасности, и, как показывает обстановка, что в Восточной Европе, что на Южном Кавказе, что в Средней Азии – именно безопасность, а не только идеология и экономика – главный фактор, который объединяет нас со странами Евразии, такими как Иран, Китай и Индия. Сегодня все хотят мира и развития, потому что игроки в Евразии реализуют общий проект – так называемый коридор «Север – Юг». После того как США ввели санкции против России и Беларуси, пострадала в первую очередь логистика. И незападные игроки столкнулись с необходимостью заранее построить такой маршрут из Китая, Индии и Саудовской Аравии в Россию и на европейские рынки сбыта, который бы не зависел от действий США.
С учетом снятия изоляции Ирана и завершения конфликта в Карабахе коридор «Север – Юг», который строили 15 лет, получил новые ветки. И сегодня до полного ввода в эксплуатацию осталось сдать, по сути, только иранскую железнодорожную часть. Это «проект века», который потенциально соединит Север и Юг линией в 7 000 километров по территории России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Но, судя по тому, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, именно иранское звено США планируют выбивать военным путем. Трамп, который, вероятно, победит на выборах в США, называет это чуть ли не главной американской задачей в мире. Но, кроме Ирана, есть еще внутренние процессы в Армении и Казахстане, которые тоже могут повлиять на транзит. Поэтому все участники коридора «Север – Юг» заинтересованы, чтобы и Иран, и Южный Кавказ, и Средняя Азия были стабильными. А Запад, наоборот, занимается их дестабилизацией.
Андрей Лазуткин:
Именно с таким посылом в четверг в Минске начнется II конференция по проблемам евразийской безопасности. Важно понимать, что далеко не все ее участники, в отличие от Беларуси, России, Ирана, находятся под западными санкциями, но потенциально это может быть любая страна в Евразии. И мы видим, как Запад играет на санкционных противоречиях; одним – угрожает вторичными санкциями, других – пытается настроить против России; и это общая угроза, которой можно противодействовать только совместно, имея единую позицию.
Все шансы на это есть, потому что мы строим взаимодействие не в чистом поле. Во-первых, есть СНГ, где изначально выстраивалась координация спецслужб.
В первые годы независимости получилось так, что преступное сообщество работало по связям в диаспорах всего бывшего Союза, велся транзит наркотиков из Афганистана, на базе преступных групп создавались международные экстремистские формирования, велись гражданские войны. И чтобы противодействовать этим трансграничным процессам, понадобилось СНГ, ОДКБ, а также ШОС. В данном случае ШОС – это как бы аналог СНГ, только в Средней Азии и с центральной ролью Китая, а затем Турции, которые решали похожие задачи в сферах терроризма, экстремизма и наркотрафика. Хотя формально ШОС являлся просто «клубом государств», как и СНГ.
Поэтому конференция в Минске – попытка объединить деятельность всех перечисленных организаций, потому что Беларусь традиционно имела со всеми игроками хорошие отношения. И несмотря на достаточно аморфный статус СНГ и экономические противоречия, которые возникали за период независимости, спецслужбы СНГ в свое время договорились не работать друг против друга и эту договоренность всегда соблюдали.
Почему именно политика США определила судьбу коридора «Север – Юг»?
Андрей Лазуткин:
Хотя, если посмотреть западные СМИ, нас все время убеждают в обратном, что кругом враги и что Россия везде ведет подрывную деятельность, в Беларуси в том числе. И вот, по сути, наш ответ на такие вбросы – мы показываем, насколько высок уровень нашего взаимодействия в сфере безопасности; и не только с Россией, но и в Евразии в целом.
Но если раньше такие отношения касались только безопасности, то сегодня это экономика. По прогнозам, к 2030 году ВВП арабских стран и Индии станет третьим в мире, и тот, кто заранее получит выход на эти рынки, снимет все сливки. Но если говорить честно, то судьбу коридора «Север – Юг» определила именно американская политика – в нулевые годы коридор был заморожен, потому что Россия и Беларусь искали выходы на рынки США и Евросоюза.
А сегодня, поскольку мы отрезаны от этих рынков, нужен коридор для безопасных поставок нашего сырья на экспорт. Это уже вопрос стратегии, а не прибыли. Как минимум даже в условиях санкций это будет безопасный коридор для торговли сырьем с Ираном и Индией. Но если встанет угроза закрытия Суэцкого канала, то «Север – Юг» окажется безальтернативным сухопутным путем для всей мировой торговли. Такой вариант может быть, если эскалация против Ирана на Ближнем Востоке или в Украине продолжится, и в ответ хуситам поставят противокорабельные комплексы «Бастион». Недавно эти закрытые переговоры озвучил белорусский Президент в интервью BBC.
Подробности в видео.