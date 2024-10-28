Как сербы относятся к Лукашенко и что такое «евразийская безопасность». Поговорили с Александаром Вулиным

Как обезопасить государство и защитить суверенитет? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать на неделе в Минске. Именно белорусская столица станет площадкой для проведения международной конференции по евразийской безопасности – уже второй в истории. Участники масштабной дискуссионной площадки обсудят концепцию многообразия и многополярности в XXI веке, которую продвигает Беларусь, а также попытаются вывести актуальную формулу нашей общей безопасности и, конечно, с поправкой на время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители государств – членов ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, руководители международных организаций, а также делегации стран, где точно и не понаслышке знают цену мира. Например, Сербия, где до сих пор, спустя четверть века, помнят весь ужас натовских бомбардировок 1999-го.

Игорь Позняк, ведущий:

На днях Минск будет принимать крупную конференцию по евразийской безопасности. Вопрос очень простой. Почему именно белорусская площадка избрана для проведения форума и насколько голос Минска сегодня важен и слышен в непростой дискуссий по нашей общей безопасности? Александар Вулин: инициативы Минска всегда были на благо и Сербии, и всех независимых стран. Подробности. Юлия Алексеюк, ведущая:

Александр Лукашенко известен всему миру как Президент, который в любой ситуации выступает за мирное решение вопросов, за мирное урегулирование любого конфликта. Пример тому и наша позиция по Украине, и не только. Готовы ли сегодня прислушаться к этому голосу Минска? И как вы в Сербии оцените эту мирную позицию нашего Президента? Вулин: Лукашенко – символ свободы. Быть может, единственный абсолютно независимый лидер во всей Европе Игорь Позняк:

Возвращаясь к тематике предстоящего форума по евразийской безопасности, который на этой неделе будет принимать белорусская столица. В этом очень непростом вопросе часы Минска и Белграда синхронизированы? Мы одинаково формулируем ответ на вопрос: «что такое евразийская безопасность?»