В Могилевской области Александр Лукашенко встретился с фермерами - репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Начнем с событий 2 мая. В стране – выходной, но президент Беларуси работает. В Могилевской области Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенне-полевых работ и встретился с фермерами.

2 мая у фермеров Могилевской области была уникальная возможность поднять любые вопросы на встрече с президентом страны. Александр Лукашенко приехал именно сюда, на свою малую родину, именно потому, что здесь живут давно знакомые люди.

Визит президента можно назвать внезапным. Это сделано специально для того, чтобы была возможность получить полное и объективное представление о ситуации в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наше такое своеобразное не совещание, а встреча. Я, честно говоря, с одной стороны, всю жизнь готовился, наверное, особенно последние годы, к подобным мероприятиям. С другой стороны, оно и не подготовлено как обычно. Мы специалистов не посылали, ситуацию не изучали. Но чтобы вы понимали почему: другого времени, к сожалению, не будет в ближайшее время, поэтому в эти праздничные дни, зная, что у вас далеко не праздники, у меня тоже.

Я уже говорил, выступая в Парламенте с Посланием, что в ближайшее время нам предстоит принять мозговую атаку по трем направлениям для принятия решений, в том числе и по сельскому хозяйству. ЖКХ и образование. Но в данном случае наша тема – сельское хозяйство.

Вы помните, в каком состоянии мы были в свое время. И вопрос не в том, что у нас денег не хватало, что есть было нечего. Накормить, как оказалось, народ можно, и приличное количество продукции продать. Мы сегодня стремимся к семи миллиардом долларов годовых продаж на экспорт, только на экспорт. Мы обеспечили свою продовольственную безопасность. Тогда стоял остро вопрос, что делать, как быть. Много было предложений, много рецептов, в том числе и одно из предложений тогда – раздать земли. Поделить на куски, раздать или еще как-то. Вы знаете мое решение, я категорически от этого отказался. И бывая сегодня у успешных фермеров (я был сегодня у успешных фермеров), у людей, с которыми я работал, жизнь меня столкнула в самом начале, которых я хорошо знаю.

И, зная фермерское наше движение, я все-таки, сегодня отвечая на этот вопрос, правильно ли мы сделали тогда, абсолютно убежден, что мы сделали правильно. Раздай мы тогда землю, правда, неизвестно кому надо было отдавать.

Я себе четко представлял: чтобы быть фермером, надо быть очень сильным руководителем и даже, может, сильнее, чем были наши руководители колхозов и совхозов. Потому что бросить фермера в рыночную экономику без опыта, без знаний, без навыков, а ему надо и обрабатывать землю, и заниматься какой-то бухгалтерией, и деньги уметь считать, а, самое главное, продавать, мы бы имели плачевные последствия.

Время идет, все развивается. Я не стану перечислять все, что за это время было сделано.

Вы видите: плохо, хорошо, мы создали и какой-то шлейф сельскохозяйственной техники, и тракторы начали производить разные, не только «МТЗ-80» или -82. По-моему, тогда две марки всего и было их. Сегодня – под 60, вроде бы.

Да, еще вопрос к качеству серьезный, на что мы сегодня обращаем серьезнейшее внимание. Просто главный вопрос – это вопрос качества. Мы создали свой комбайн. Можно тоже целую историю рассказывать. Все началось с того, когда мы за 500 комбайнов заплатили деньги. Год идет, второй, я уже президенту России говорю: «Слушай, ты уже мне помоги комбайны эти, сделайте хоть какие-то, но деньги же заплатили. Отдайте нам полтысячи комбайнов». Так они еще года два делали эти комбайны под контролем российского президента. И тогда мной было принято решение делать свой комбайн.

Разговор получился по-настоящему душевным, никто не стеснялся задавать и самые неудобные вопросы. Один из фермеров, к примеру, для решения спора уже больше года не мог попасть на прием в Верховный суд. Это недоразумение, конечно, будет исправлено.

Фермеры обратили внимание на один из законов, который тормозит работу аграриев. По нему бухгалтер в хозяйстве обязательно должен иметь высшее образование и трехлетний стаж работы. Хотя зачастую с функциями счетовода может справиться и жена руководителя, если хозяйство небольшое. Проблему обещали решить в ближайшее время

Александр Лукашенко:

Вот что такое деревня. А у нас, в славянской стране?

Нет деревни – нет государства, нет страны. Вот почему мы стараемся спасти эту деревню.

Не потому, что я деревенский, крестьянин и так далее. И промышленности немало внимания уделяем. Там мы вложили еще больше средств. Но без деревни не может быть страны.

Я уже не буду затягивать нашу встречу, потому что хоть и выходной, у меня, как у вас, сегодня не выходной. Я просто вам хочу сказать, что вы не переживайте. Пусть это услышит вся страна сегодня. Никто ни у кого, даже если меня не будет, землю уже не отберет. Этот процесс приобрел необратимый характер. И бояться здесь абсолютно не надо. Надо что-то сделать – позови обязательно фермера. Потому что он на своем работает. Это его. Он скажет как есть, правду. Это я вам не для лести говорю. Это я так действительно считаю. Поэтому все, этот процесс необратимый. Фермерству быть! Но когда станет человек на земле собственником по-настоящему своей земли, зависит от нашего общества. Я постараюсь сделать максимум для того, чтобы люди спокойно восприняли то, что у нас земля будет частной собственностью. Сегодня я не могу этих похвастаться – это мой большой недостаток. Насколько возможно мы процессы эти подталкиваем, но нельзя перегнуть палку.

Фермерство в Беларуси уже несколько лет к ряду уверенно набирает популярность. Сейчас в стране 2,5 тысячи частных хозяйств.

Это – одно из самых успешных в районе.

Александр Власик, глава КФХ «Власик»:

Вот, последнее поле картофелем засаживаем и у нас осталась гречиха, осталось 50 га гречихи. Тут такая теплолюбивая культура, которая будет сеяться в 20-х числах мая.

По сути, это семейный бизнес. За рулем тракторов – сыновья Александра, жена в ответе за бухгалтерию. А начиналось все очень тяжело еще в начале 90-х. С кредитов, с не распаханных полей и с едва ли не единственным стареньким трактором в активе.

Подобная картина и теперь не редкость даже у наших ближайших соседей. В то же время белорусские фермеры открыто говорят: без господдержки отрасль была бы загублена. Сегодня по закону у бизнеса ровно те же условия работы, что и у государственных хозяйств. Плюс можно получить целевую финансовую помощь. Если действительно на дело, то возврата денег никто не потребует.

Александр Власик, глава КФХ «Власик»:

Поддержка всегда была, она, наверное, и будет. Но мы же понимаем: хозяйства крупные, у них молочно-товарные комплексы и все, у них кредиты – им значительно сложнее работать. Но хотелось бы, чтобы и нас не отделяли от сельхозпроизводителей.

А в этом хозяйстве пошли не самым стандартным путем. Ни картошки, ни пшеницы – поля засадили кустами и деревьями. Получился настоящий смородиновый сад.

Иван Солдатенко, директор совместного общества «Польский сад»:

Продукция эта очень востребована, практически закупают облпотребсоюзы в неограниченном количестве.

Бизнес-проект с частью польского капитала работает всего пару лет. Но и этого времени достаточно, чтобы хорошо прочувствовать местные условия. Фермеры уже намекают отечественным производителям техники на расширение ассортимента.

Иван Солдатенко директор совместного общества «Польский сад»:

Для того, чтобы приобрести комбайн, опять нужны деньги и опять те деньги, которые идут за рубеж. Это такой простой механизм, который сегодня наша промышленность, не говоря уже о «Гомсельмаше», Лида такие делала комбайны, делает, и, вроде, пытались делать. И поляки эти клепают, литовцы, немцы. А наши не могут сделать. И сегодня проблема не только у нас. Во-первых, это импортозамещение. Во-вторых, это в республике. Можно каким-то образом лизинг, каким-то образом кредит и так далее.

2 мая Александр Лукашенко лично побывал в нескольких крестьянских хозяйствах. Эту ферму можно назвать элитной. Здесь постоянно внедряются технические новинки, которые директор не стесняется подсмотреть и у зарубежных коллег.

Владимир Малиновский, глава крестьянского хозяйства:

Честно говоря, глядя на тот уровень производства, глядя на свой уровень производства, я немножко порадовался, что у нас есть куда расти.

На этом иностранном опыте дело не остановилось. Сейчас возводится современное хранилище по собственным чертежам. На первый взгляд, все просто: две бетонные плиты, а между ними утеплитель. Но такая технология поможет уберечь погрузчик в случае неудачного действия. Все факторы в сумме уже сейчас дают очень неплохой результат.

Владимир Малиновский, глава крестьянского хозяйства:

Рентабельность за прошлый год у нас составила 153%. И вот эта эффективность дает возможность зарабатывать деньги и вкладывать их в свое производство.

Помочь хозяйству подрядились вернувшиеся из России строители. Работа кипит и хранилище будет готово к концу сезона. Под новенькое здание уже засеяли и дополнительные площади. Основная статья доходов – картошка. Причем 90% продукции уходит на экспорт. Валютный урожай помогает крепко стоять на ногах. Когда последний раз задумывались о кредите, здесь и не припомнят.

Владимир Малиновский, глава крестьянского хозяйства:

Мы взяли немножко другое направление: мы стараемся сами заработать деньги и в процессе зарабатывания мы строим свои планы (по мере того, сколько зарабатываем), куда эти деньги эффективно вложить.

Когда-то на этом месте был старый разваленный колхоз. Новое начинание, на первый взгляд, казалось делом рискованным, но сегодня здесь собирают такие урожаи, какие в советские годы и не снились. Главное идти в ногу с агропрогрессом. Уже сейчас есть планы на строительство собственной лаборатории.

Судя по этой встрече, государство не намерено оставить без внимания частный аграрный сектор. Более того, рассчитывает на сельских бизнесменов, на их предпринимательскую инициативу, ведь это и рабочие места, и уровень жизни на селе, и повышение качества белорусской продукции в целом за счет конкуренции.