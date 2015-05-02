Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию - анализ в «Картине мира с Юрием Козиятко»

Президент сам изучает состояние дел – это ему свойственно. И сельскому хозяйству будет посвящено важное государственное совещание (наподобие былых пленумов ЦК). Об этом Александр Лукашенко сообщил на неделе, обращаясь с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Вернемся к Посланию президента – это важнейшее событие не только недели, но и года. И это ключевой программный документ на ближайшее будущее. Для вертикали власти – это «настольная книга», для всех белорусов – это объявление государственных приоритетов, исходя из которых придется строить свою жизнь, и для внешнего мира – посыл, с которыми надо считаться.

Коридоры здания Парламента знакомы Александру Лукашенко и по личной депутатской работе, и по ежегодным встречам с народными избранниками в Овальном зале. Глава государства сразу отступил от подготовленной речи и предупредил, что нынешнее Послание будет не только актуальным, но и своеобразным. Позже станет понятно почему.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, спокойствия и порядка. Слава богу, что сегодня судьба нашей страны решается не на фронтах, не на площадях. Наше будущее определяется в другой, мирной сфере – в экономике.

Два часа 40 минут – это не рекорд, но к количеству затронутых тем это не относится.

Президент рассказал о главных событиях года, оценил работу чиновников, вышел на темы инфляции, строительства жилья, международной политики.

Подробно разобрал и ситуацию с ценами. Этот вопрос в конце 2014 года стал болезненной темой, с которой, порой спотыкаясь, но справилось Правительство.

Александр Лукашенко:

Население беспокоит именно рост цен. Ну вы знаете, в основном цены-то у нас растут от Кобякова, от министров. Мы же сами постоянно взвинчиваем эти цены, имея в виду, что и по ЖКХ народ недоплачивает, и «объелся» народ – очень низкие цены на продукты питания, и энергетика у нас бедная страдает – надо поднять, нефтепереработке, другим энергетическим предприятиям надо поднять доходы – они, видите ли, модернизируются, бедняги, зарплата у нас низкая! И пошло, поехало! Этого больше быть не должно. У нас цены все практически под контролем. Все! Вы увидели конец года и начало этого года. Если нам надо было зарвавшихся сдержать, мы не создавали никаких структур, мы не «пылили» в средствах массовой информации. Мы тихо и спокойно, это сделала власть, вся вертикаль власти взяла под контроль эти цены.

Решить экономические вопросы Беларуси, страны-сборочного цеха, можно хорошими продажами. Активнее работать на экспорт, расширять географию торговли – не поручение, но довольно четкий знак предприятиям и посольствам. Ведь спрос у традиционных партнеров (России и Украины) упал.

Александр Лукашенко:

Снижение наших продаж в России и Украине нам необходимо компенсировать расширением поставок в другие страны. Но при этом нельзя снижать активность продвижения нашей продукции на традиционные рынки. В той же России надо доходить до каждого региона, использовать любую возможность. Это касается и постсоветского пространства в целом.

Вы знаете, вот недавно мы вернулись с крупной, большой делегацией из Грузии. Ну что мы знали о Грузии? Ой, война прошла, бедная страна, нет ничего. Ничего подобного. Страна развивается, движется вперед, 65 миллионов долларов товарооборот. Когда только начали прицениваться и разговаривать, грузины же хорошие торгаши. И так вот при контактах, меморандумах и конкретных контрактах уже там Русый наскреб больше 200 миллионов долларов. За полтора дня. Встает вопрос: а где до сих пор были?

А предложить Беларусь может что угодно и на любой вкус. Не исключение и товар высокого порядка: от космических технологий до экспорта медицинских услуг. Был бы спрос.

Александр Лукашенко:

Оказывается, белорусы все умеют делать! На той же атомной станции 85% всех работ делают белорусы! И россияне, которые, надо отдать должное, хотят создать и показать всему миру образцовую станцию, сказали: «Она будет в Беларуси!» И никаких претензий ни Семашко, ни рабочим. Говорят: «Это суперспециалисты, которые умеют делать все и которые никогда не строили атомные станции». У контролеров из России, МАГАТЭ нет никаких вопросов к нашим людям. Значит, мы это умеем делать.

Сегодня наши космические предприятия, работающие на космос, завалены заказами. Они просят, когда я к ним приехал, не денег, они просят землю: «Дайте землю. Мы хотим новый завод построить и прочее». Ну приятно слушать людей.

Серьезные темы и вопросы воспринимались довольно просто. Президент говорил понятно, для всех. Дело в своеобразном посыле, о котором в самом начале и предупреждал.

Александр Лукашенко часто отступал от речи и популярно, иногда с юмором объяснял сложные моменты. Правда, ближе к концу отметил, что и к этим словам надо относиться серьезно. Чаще всего «доставалось» высоким руководителям. Предлогом могла стать даже гроза, которая разыгралась на улице прямо во время Послания.

Александр Лукашенко:

Шапиро молился: «Только в Минской области идет дождь. Только в Минской области». Молодец, Семен Борисович. Дай бог, может, и в других областях, потому что быстро посеяли, земля иссушена.

В каждой шутке есть доля шутки. Между строк можно было прочитать что угодно, но смысл поняли все в Овальном зале: кадры решают все. И на руководящих постах должны быть только профессионалы своего дела. Стоит подумать и о численности госаппарата – добавил президент.

Александр Лукашенко:

У нас самый, наверное, малый на постсоветском, да и в мире, государственный аппарат. Я с этим могу согласиться. Но он для нас избыточен. При нашей дисциплине, ответственности можно за что-то критиковать, но, тем не менее, он избыточный. Определитесь, сколько у нас оптимально должно быть госслужащих. И еще на 10% сократитесь. И мы достойную зарплату оставшимся дадим и статус государственного служащего.

Не осталась в стороне и культурная тема. По мнению главы государства, стране не хватает простых и понятных фильмов для народа.

Александр Лукашенко:

Наверное, и вы смотрите российские каналы. Они столько создали легких, простеньких в последнее время фильмов. Не знаю, дело вкуса, «Ленинград-46». Даже тот же фильм на НТВ, по-моему, «Лесник» идет. Они новые серии начали делать. Но это же простенькие фильмы. Я смотрю: почти половина их снимается здесь, в Минске. Изучаю по российскому телевидению все предместья и закоулки Минска. «Беларусьфильм» восстановили. Столько денег вложили. Мы что, не можем создать такие фильмы? Их же с удовольствием будут смотреть люди. И мы готовы их поддержать.

Отдельное внимание президент уделил здоровью нации. В стране обеспечена максимальная доступность современной медицины для всех. Рынок насыщен качественными лекарствами, в том числе и отечественными. Однако сохраняются такие угрозы здоровью, как злоупотребление алкоголем, распространение наркотиков. Да и пассивный образ жизни – тоже враг хорошему самочувствию.

Александр Лукашенко:

Заболел – ну таблетки недорого Жарко продает. Я его каждый день по стойке «смирно» ставлю за эту цену. Ничего ж не стоит здоровье. Конечно, мы платную медицину завтра не введем. Ну надо как-то идеологически приобщать к этому людей. Правда, есть и хорошие подвижки. Возьмите эти велодорожки, которые с Ладутько построили в Минске. Они сегодня все загружены. Это хороший пример. Хотите быть здоровыми, крутите педали. Если вы хотите быть здоровыми. Никакие таблетки не помогут.

Говоря о взаимоотношениях с Россией, президент провел интересную аналогию: мол, мы братья, но хотим жить в отдельной квартире. Такая позиция уже давно остается неизменной, но для ее демонстрации президент Беларуси все чаще использует именно квартирные термины.

Полгода назад на встрече с руководителями крупнейших СМИ СНГ Лукашенко сравнивал Содружество с коттеджным поселком. Теперь известно, у кого на этой улице пентхаус.

Александр Лукашенко:

Мы были вместе и будем всегда. Мы имеем и будем иметь свою позицию, свою точку зрения. И надо понимать: мы – суверенное, независимое государство. Мы теснейшим образом связаны с Россией и с русским народом. Это наш народ, а мы их народ. Мы – братья. Но мы хотим жить в своей квартире, в многоэтажном доме. У вас большая квартира, пентхаус там, или как она называется, а у нас небольшая в одном доме, но своя квартира. Даже самые близкие друзья, братья, сестры и прочие – они хотят жить не у тещи, не у свекрови. Они хотят свой уголок, свой куток, як у Беларусi кажуць. И если кто-то полагает, не только в России, но и в других местах, что нас этого можно лишить – никогда! Никогда! Мы суверенное, независимое государство, никому не создающее проблем.

Конечно, не обошлось без оценки ситуации в Украине. О позиции Беларуси спрашивали депутаты уже после программной речи президента.

Александр Лукашенко:

Главное в том, что война сегодня идет не там, на Голанских высотах, не в Ливии, не в Ираке бомбят, это даже не у нашего порога, война идет у нас. Пока не горячая, рядом идет горячая война. Но мы уже втянуты в нее. Наши уже воюют на одной стороне, на другой, хотя мы жестоко к этому относимся. Пока это единицы. Не то что мы не хотим, ну кто-то хочет повоевать, голову свою сложить за 10 тысяч долларов, ради бога, иди и воюй. Страшно не это. Война когда-то закончится. А эти боевики, понюхав и попробовав крови, вернутся домой. Кем они будут? Если кого-то не волнует в Беларуси это, меня это очень волнует. Во-вторых, я не хочу, чтобы граждане Беларуси ехали в эту бойню и там гибли. Это расширение, эскалация конфликта, я этого не хочу. Словом, вот эта горячая точка, это уже наша боль, это наша опасность. Поэтому я делаю все для того, чтобы предотвратить эту эскалацию, чтобы она не перетекала за пределы Донбасса. Это главное.

По-моему, с Блумбергом мы вели диалог, они задавали мне вопросы, я сказал, дословно (может, это не так было показано): «Я не знаю вашу цель, американцев, в этой войне. Я догадываюсь». И сказал, что Соединенным Штатам Америки, возможно, эта напряженка выгодна. Россия будет отвлечена, другие мировые центры к этой войне. Это все-таки на пользу Америке. Если это так, я говорю, то включитесь в мирный процесс и сделайте все, чтобы там был мир. Если вы хотите этого мира.

За программной речью президента вся страна могла следить в прямом эфире. Выступление главы государства в Парламенте внимательно слушали и чиновники, и служащие, и рабочие, и военные, и студенты. А после активно обсуждали. В том числе и в студии нового ток-шоу «Что происходит?», которое выходит в эфир по четвергам на телеканале «РТР-Беларусь».

Игорь Марзалюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Самае галоўнае, што я асабіста пачуў, гэта можна акрэсліць адным словам – суверэнітэт краіны. Суверэнітэт краіны немагчымы без моцнай эканомікі, без моцнай мадэрнізаванай сістэмы адукацыі, без нармальнай належнай сацыяльнай базы і нацыянальнай культуры, якая арыентвана на выхаванне прыстойных, цывілізаваных, культурных людзей, грамадзянаў свёй краіны, для якіх іх радзіма з’ўляецца Альфай і Амегай. Тое, што грунтуе самае важнае для іх і для ўсіх астатніх.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Бизнес всегда немножко априори относится критично к любой власти. И поэтому я тут сделал бы акцент на проблематике, которую поднял президент. Во-первых, он признал, и это достаточно честная позиция, что сегодня не совсем безоблачная ситуация в экономике, есть проблемы. И это не просто констатация. Он отметил «болевые точки», те, о которых бизнес говорил всегда. Это опять налоговая политика, то есть мораторий на налоги, который президент обещал в следующем году соблюдать, это количество проверок, это макроэкономическая стабильность, где бизнес априори является заложником (вспомним прошлый год) курсообразования. И поэтому эти посылы, обозначение этих «болевых точек» – то, что власть в лице президента понимает и адекватно это понимает как угрозу, в том числе суверенитету – это очень важно для бизнеса. Теперь дело за малым: Правительство, наверное, должно сделать какую-то дорожную карту, чтобы это все реализовать. Притом в краткосрочный период.

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Само Послание было на редкость компактным. Слушалось на одном дыхании. Даже наш лидер открылся для меня с новой стороны. Я думаю, со мной все согласятся: чувством юмора.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии:

Безусловно, глава государства откровенно и честно рассказал о тех вызовах и проблемах, которые стоят перед нашим государством и обществом. Но он еще сказал одну важную вещь, которая запомнилась мне: помимо искренности и честности, помимо того, что были названы пути решения этих задач и проблем, которые перед нами стоят, это то, что белорусское общество должно быть сплоченным. Оно должно быть сплоченным именно сейчас, когда вокруг Беларуси все «бушует»: «бушуют» в России, «бушуют» в Украине, «бушуют» на дальних рубежах. И сейчас самое важное, что, несмотря ни на какие политические разногласия, несмотря на то, кто каким мнением оперирует в политике, мы все должны быть едины и думать о том, чтобы наша страна всегда была суверенной, независимой и процветала. Вот это то, что я вынес основное.