А. Лукашенко: Я постараюсь сделать максимум для того, чтобы люди спокойно восприняли - у нас земля будет в частной собственности

Новости Беларуси. Правительству необходимо рассмотреть и решить проблемы собственности для фермеров. Такое поручение дал 2 мая Глава государства во время встречи с фермерами в агрогородке «Александрия» Шкловского района.

Напомним, на уходящей неделе, выступая с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту, глава государства озвучил намерение провести ряд крупных совещаний по ключевым позициям развития экономики, в том числе АПК. Общение Александра Лукашенко 2 мая с фермерами в Могилевской области следует рассматривать как этап подготовки к такому совещанию. Но еще до разговора Президент ознакомился с ходом весеннее-полевых работ. Александр Лукашенко посетил ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

Фермерское хозяйство «Диана» начиналось с 50 га. Сегодня оно расширилось в 30 раз. Стратегический продукт на ферме — картофель. Это 65% всех продаж хозяйства. При этом 90% идет на экспорт. Сортируют и упаковывают второй белорусский хлеб на новом оборудовании. Стараются работать по лучшим западным образцам.

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:

Вот это оборудование — самое современное. То, чем пользуется Запад. Посещая Германию и другие страны, я видел, насколько цивилизованный и развитый рынок по предпродажной подготовке картофеля присутствует и них. Честно говоря, глядя на тот уровень производства и глядя на свой уровень производства, я немножко порадовался, что у нас есть куда расти, мы видим эту перспективу.

На очереди строительство еще одного хранилища. Каркас — собственное ноу-хау. Две бетонные плиты, а между ними утеплитель. Прочно и безопасно. Говорят, помогает уберечь погрузчик в случае неудачного маневра. Заготовка древесины и многие работы — собственными руками.

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:

Взять прошлый год. Мы получили денежный доход от реализации продукции порядка 50 млрд. При затратах где-то 23 млрд. Кредиты мы не привлекали и в нашей хозяйственной деятельности основной упор все-таки делаем на то, что нам удается заработать. Что зарабатываем, то вкладываем в собственное производство. Это хранилище нам обошлось порядка 8 млрд. рублей. Плюс НДС 20%. И того 9,6 млрд. рублей стоит вот это помещение.

Новое хранилище возведут к концу августа. В хозяйстве работу нашли многие вернувшиеся из России строители. Под новенькое здание уже засеяли дополнительные площади. Когда-то на этих землях был пришедший в трудное положение колхоз. Новое начинание на старых землях. Дело это многим казалось рискованным. А сегодня собирают урожаи такие, что в советские годы и не снились.

Александр Лукашенко 2 мая приехал на малую родину встретиться с земляками. Узнать чем живут, как работают, что думают о работе на земле в целом в Беларуси. Разговор получается и теплым, и доверительным, Это и немудрено — Президент знаком с каждым из тех, кто пришел на встречу. Когда-то здесь, на Шкловщине, они плечом к плечу начинали поднимать целину. Но интересуют Главу государства не воспоминания, а текущее положение дел на селе. Например, можно ли на отечественной технике работать эффективно?

Накануне Глава государства говорил, что достаточно скоро проведет большое совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства. А задача на сегодня — вникнуть как можно глубже в существующую проблематику. И открытый разговор с фермерами — один из самых эффективных способов сделать это.

Фермерство Беларуси уже несколько лет кряду набирает популярность. Сейчас в стране 2,5 тыс. частных хозяйств.

Александр Лукашенко:

Вы помните, в каком состоянии мы были в свое время. И вопрос не в том, что у нас денег не хватало, что есть было нечего. Накормить, как оказалось, народ можно и приличное количество продукции продать. Мы сегодня стремимся к $7 млрд. годовых продаж на экспорт. Мы обеспечили свою продовольственную безопасность. Тогда стоял остро вопрос: что делать? Много было предложений, много было рецептов, в том числе одно из предложений — раздать землю. Вы знаете мое решение — я категорически от этого отказался. И бывая сегодня у успешных фермеров, я все-таки сегодня, отвечая на вопрос: правильно ли мы сделали тогда? Абсолютно убежден, что мы сделали правильно. Раздай мы тогда землю, правда, неизвестно кому надо было отдавать. Я себе четко представлял: чтобы быть фермером, надо быть очень сильным руководителем и даже, может, сильнее, чем были наши руководители колхозов и совхозов. Потому что бросить фермера в рыночную экономику без опыта, без знаний, без навыков, а ему надо и обрабатывать землю, и заниматься какой-то бухгалтерией, и деньги уметь считать, а, самое главное, продавать, мы бы имели плачевные последствия.

Одной из тем разговора стали вопросы рационального объединения деревень.

Александр Лукашенко:

Да, агрогородки — это хорошо. Но во все эти 2,5 тыс. агрогородков мы всех туда крестьян не свезем. Должны остаться и эти деревни. Ладно, там какие-то старые деревни, может быть. А новые почему не должны жить? Если они в хозяйстве. Они должны существовать. Не надо гробить. Там дорога есть, там кое-какая инфраструктура есть. Зачем эту деревню гробить? И потом, есть богатые люди, которые там родились. Кто-то приедет, восстановит, пяти человекам, которые там остались, даст работу. Его будет усадьба там.

То есть мы тоже не торопимся уничтожить эти деревни. Я это прекрасно понимаю. Но есть деревни, которые понятно, типа хутора. Там и дорога полевая, и мы туда вряд ли вложимся.

В Круглянском районе они в этом отношении, может быть, и лишнее что-то хватанули, но они убрали все эти дома, которые валялись, но площади те остались. Захочет кто-то поставить там дом (место-то красивое), пожалуйста. Не против, будем поддерживать.

Встреча Главы государства с фермерами Могилевщины затянулась на три часа. Но и вопросы, которые обсудили, жизненно важные. Многие их них будут на предстоящем большом совещании по сельскому хозяйству.

Александр Лукашенко:

Нет деревни — нет государства, нет страны. Вот почему мы стараемся спасти эту деревню. Не потому, что я деревенский, крестьянин и так далее. Я и промышленности немало времени уделяю. Там мы вложили еще больше средств. Но без деревни не может быть страны.

Никто ни у кого, даже если меня не будет, землю уже не отберет. Этот процесс приобрел необратимый характер, и бояться здесь абсолютно не надо.

Фермерству быть! Но когда станет человек на земле собственником по-настоящему своей земли, зависит от нашего общества.

Я постараюсь сделать максимум для того, чтобы люди спокойно восприняли то, что у нас земля будет в частной собственности. Сегодня я не могу этим похвастаться. Это мой большой недостаток.

Насколько возможно мы процессы эти подталкиваем, но нельзя перегнуть палку. Будет как при Сталине — головокружение от успеха. Когда в колхозы собирали, потом разбегались из этих колхозов, гробили людей. История нас учит быть очень аккуратными. И не мне, вышедшему из крестьян, этого не понимать. Поэтому в свое время мы пошли, наверное, единственно возможным путем,

хотя я прекрасно понимаю, что если это твое, то ты будешь это беречь, и камней там не будет. Если не твое… Ну да, патриот, орден дадим, еще что-то. Но все равно это не то. Это я прекрасно понимаю, но вопрос в том: когда и как это сделать? Вот эта большая проблема. Это надо почувствовать.

Если хотите, на кончиках пальцев это все. И я чувствую, что время подходит, поэтому я сразу вам сказал: я советуюсь с вами. Но оно еще не наступило, с моей точки зрения. И вижу па вам, что да… Поспешим — обязательно насмешим! Вот здесь ни в коем случае нельзя поспешить.