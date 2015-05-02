Интервью заместителя главы Администрации Президента Игоря Бузовского в программе «Картина мира с Юрием Козиятко»

Продолжим тему Послания с заместителем главы Администрации Президента Игорем Бузовским. Он в студии «Картины мира с Юрием Козиятко».

Юрий Козиятко:

Игорь Иванович, здравствуйте!

Игорь Бузовский:

Здравствуйте!

Юрий Козиятко:

Спрашивать, что в Послании было главным, наверное, глупо. Потому что в Послании Президента всё главное! Но мне понравились две мысли, которыми было пропитано это Послание. Во-первых, независимость Беларуси. И то, что белорусскому производителю нужно помогать. Так же, как, например, Казахстан это делает, президент приводил пример. И то, что парад у нас не менее важен, чем в Москве. И то, что хоть Россия – союзник, но по Украине, например, у нас может быть свое собственное мнение.

Вот эта вот независимость и суверенитет подчеркивалось в Послании.

Второе. Поскольку День труда вчера отмечали, президент явно и открыто говорил: «Все, чего можем добиться, можем добиться только собственными руками, собственным трудом». Давайте, может, с труда начнем. Не знаю, как вы 1 Мая провели? Я видел, вы на митинге были. Может быть, там где-то покопали что-нибудь?

Игорь Бузовский:

В силу, конечно, профессиональной деятельности необходимо было принять участие в общественных мероприятиях. Естественно, и поработали. Но что касается праздника 1 Мая, опять же, это неотъемлемой составляющей было, я думаю, в том числе и Послание, в котором закладывалась мысль труда, Человека труда, необходимости добиваться всего исключительно трудом, который сегодня должен созидательным быть и в Республике Беларусь, и в совместной деятельности с нашими странами-союзниками.

Юрий Козиятко:

Самые активные люди труда, я надеюсь, - это молодежь. 2015 год назван Годом молодежи. Наверное, не случайно?

Игорь Бузовский:

Да, эта мысль была поддержана главой государства. Сегодня мы не можем пока еще говорить о каких-то, знаете, итогах. Год в самом разгаре. И те инициативы молодежи, те инициативы, которые исходили из системы образования, из системы культуры, из социального блока, в целом, дадут, я думаю, результат по итогам года.

И «Сколково» приехало на проект «100 идей для Беларуси». И стройотряды - будем говорить откровенно и прямо: сегодня и производственникам, и людям на предприятиях создать рабочие новые места, а тем более для студентов, сложно - но это развивается. И в этом году цифра эта, я уверен, не уменьшится, а увеличится, потому что интерес ребят к труду растет.

То есть это была задумка неспроста. Тем более год у нас сегодня на дворе нетривиальный, а год очень важный для всей страны. Это год выборный. Выборы главы государства, президента Республики Беларусь. И акцент на Год молодежи, на решения новые, на те мысли, которые молодежь в том числе должна сделать и продемонстрировать, насколько заинтересованность есть в тех стратегиях, в тех поддержках, которые в том числе государство оказывает. Это должно проявиться и во время выборной кампании.

Юрий Козиятко:

Все, о чем Вы сказали, наверное, помогает все-таки сохранить молодежь в стране! Например, утечка мозгов уменьшилась, по крайней мере. Потому что есть Парк высоких технологий, есть предприятия, где умные молодые люди могут приложить свои мозги. Есть стройотряды, есть новые производства, например, атомная электростанция, которая строится, где тоже молодежь может работать!

Игорь Бузовский:

Этот постулат можно развивать на самых разных примерах экономических и образовательных. В отношении утечки мозгов. Да, это проблема каждого государства сегодня. В условиях глобализации это одна из проблем для экономики, для государства в целом. Умные, грамотные, толковые люди – это достояние, национальное достояние. Удержать их не административными методами, а мерами, которые позволяют заинтересовать человека, – это тяжелейший труд, тяжелейший процесс.

Сегодня фактически эта тенденция, которая была для нас очень серьезной проблемой, – нивелирована, так скажем, и остановлена. Для нас эта угроза не миновала, это правда. Тема Болонского процесса остается открытой. И пример, который сегодня могут привести в образовательной системе в СНГ, в Российской Федерации, в странах Европы, подчеркивает, что эта проблема может вернуться в очередной раз к нам. Но открытость общества, поиск сегодня развития общества, в том числе через то, чтобы черпать знания молодежи, которая в дальнейшем должна развивать экономику и в целом страну, – это остается сегодня задачей № 1.

И поэтому различные поиски ведутся. Я думаю, что мы на этом не остановимся.

Юрий Козиятко:

Послание Президента могло отличаться от предыдущих. Естественно, есть какие-то сиюминутные, текущие изменения в жизни. Но экономика всегда в основе всего лежит.

Игорь Бузовский:

Тема экономики была стержневой. От процессов, которые сегодня мы видим в экономике, в ближайшее время будет зависеть и наша дальнейшая социальная политика, вся жизнедеятельность страны. Стержнем, да, была экономика, но, с точки зрения своей деятельности, своей работы, я должен все-таки не умалять и подчеркнуть еще раз о том, что и идея, и идеология послания была очень глубокая. И она пронизывала и международную деятельность, и социальную сферу, и экономическую.

Казалось бы, каким образом могут пересекаться сегодня идеология и экономика? Вот, если зацепить, так скажем, сегодня формы, методы организации экономической деятельности и предприятия, и в целом теорий, по которым выстраиваются экономики государств, можно отметить то, что сегодня тенденция существует глобальных экономик и успешных сегодня государств, акцентируемая на личности. Приоритеты личности и человека находятся на первом плане, а потом – общества. Даже сильнейшие экономики мира говорят о том, что этот подход, эта теория начинает буксовать. Возникают вопросы и нравственности, и морали, и в принципе развития дальнейшего страны, государства.

Поэтому в том числе в Послании было отмечено и, по крайней мере, я увидел и услышал посыл главы государства на то, что человек сегодня, личность находится в приоритете, но этот человек должен работать и осознавать, что он находится в обществе. Социальная ответственность, социальная ответственность молодых граждан, молодых людей, социальная ответственность общественных организаций, политических партий, социальная ответственность руководителей и предприятий.

Юрий Козиятко:

Сильнейшая экономика Китая, вы сказали о сильнейших экономиках, отнюдь не буксует! Там видно, что экономика настолько подкреплена идеологией!

Игорь Бузовский:

Как раз-таки там общество сегодня стоит на первом месте. Получая сан, ты должен в обязательном порядке думать об обществе. Если будет развиваться государство, если будет развиваться экономика в целом, то получишь и в таком случае блага и преференции, преимущества в жизни и ты в том числе.

Юрий Козиятко:

Грядет, ровно через неделю – 9 Мая, 70 лет Великой Победы! Это все-таки наверняка сегодня уже из области идеологии. Правда? Не из области экономики, но из области идеологии.

Вот такая нехорошая тенденция в соседних странах. В Украине советская символика на грани запрещения, в прибалтийских странах уже давно не используют это. И у нас появился новый символ – яблоневый цветок, который генерировала активная молодежь, Белорусский республиканский союз молодежи, который Вы долгие годы, или многие годы, возглавляли. Это не подмена, не замена георгиевской ленточки?

Игорь Бузовский:

Глава государства четко обозначил эту тему. Поскольку на ней начали сегодня спекулировать самые разные не то, что общественные организации, а даже и страны. Обозначена четкая позиция Республики Беларусь в этом вопросе, в отношении символов, в отношении в том числе и георгиевской ленты, в отношении символов, которые должны быть в Республике Беларусь, и они у нас есть. И в том числе которые выдвигают общественные организации, конструктивно-созидательной силы в Республики Беларусь.

И в отношении георгиевской ленты, опять же, в очередной раз было подчеркнуто: совершенно ни запрета, ни каких-то здесь санкций в отношении акций и проекта Российской Федерации здесь не накладывалось и не будет ограничений.

Что касается наших символов, они были, повторюсь, есть и будут. Наши совместные проекты тоже будут развиваться. Возможно, георгиевская лента станет частью нашего очередного проекта. Может, общественной организации, может, молодежного движения или политической партии. Это движение, которые сегодня имеет место и не вызывает сегодня отторжения, это наш боевой, как глава государства сказал, опыт, боевая наша реликвия, это часть орденских планок, это часть ленточки на морфлоте моряков, это часть сегодня символизма, который нас объединял в том числе. Поэтому отторжения совершенно нет, но наши, повторюсь, символы, глава государства об этом четко сказал, будут, есть на сегодняшний день и будут развиваться.

Юрий Козиятко:

Яблоневый цвет – это прекрасный символ! Бутоньерка, которая мне, например, очень нравится! Это, наверное, тоже попытка утвердить нашу независимость?! В сознании, например.

Игорь Бузовский:

Не просто утвердить независимость. И в сознании, и в принципе для того, чтобы любой проект, любая акция была визуализирована, необходимы символы, необходимы сегодня и краски, и цвета, и вкус. Выбран еще один, очередной символ для того, чтобы подчеркнуть наше отношение, страны, не отдельно взятой организации, а страны в целом, к Великой Победе. Это заслуживает признания и уважения. Я более чем уверен, что это акцент, который поставлен Республикой Беларусь на наши просто незыблемые основы в отношении Великой Победы. Это правильно. Я думаю, что этот символ получит поддержку.

Юрий Козиятко:

Тему 9 Мая, вернее, тему Великой Победы мы продолжим в нашей программе. А я хочу поблагодарить вас за ответы на вопросы.

Я напомню, на вопросы программы отвечал заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский. Игорь Иванович, спасибо!

Игорь Бузовский:

Спасибо!