В Минске прошло расширенное заседание президиума Совета Республики
Порядок и красота вокруг – показатель ответственности и любви к Родине, отметила Наталья Кочанова на расширенном заседании президиума Совета Республики, которое состоялось в Минске. Обсуждалась роль депутатского корпуса в реализации задач, поставленных главой государства по наведению порядка и благоустройству территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К диалогу подключились представители всех регионов страны. Ведь именно депутаты знают, какие вопросы в их регионах требуют первоочередного решения. Так, глава Ходосовского сельсовета подчеркнул, что планы на этот год у них амбициозные. Будет возведено несколько архитектурных объектов. К благоустройству территории максимально привлекут и жителей. Тем более, что молодежь в этом районе активная и сама стремиться сделать свою малую родину еще лучше.
Анатолий Прудников, председатель Ходосовского сельского Совета депутатов Мстиславского района:
Видя то, что делается для молодежи, мы больше вовлекаем молодежь. И они уже сами идут с инциативами. Совместная работа, если говорить по-простому, это та самая толока, которая раньше была и сплачивала людей. И мы не должны стесняться этого слова, такой толокой двигать нашу молодежь и наш народ вперед, чтобы вместе делать великие дела.
Планами на текущий год поделились и представители Витебской области. Увеличить высадку деревьев и кустарников там рассчитывают на 90 %. К работе подключатся все учреждения и организации. За каждой из них закрепят отдельные территории, где необходимо будет навести порядок. Особое внимание в юбилейный год Великой Победы уделят мемориальным комплексам.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
От людей идет посыл. Люди хотят участвовать в этой работе по благоустройству. Предлагают очень хорошие идеи. И от Витебской области сейчас готовится конкурс по рассмотрению гражданских инициатив на текущий год. Уже поступило свыше 60 заявок. И во многом мы будем обозначать приоритеты этих гражданских инициатив. Именно связанных с Годом благоустройства и годом 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В том числе, благоустройство мест захоронения, воинской славы, мемориалов, посвященных этим событиям.
В Год благоустройства не останутся без внимания и дороги – как республиканского, так и местного назначения. На их содержание и ремонт средств выделяется достаточно. Это тенденция. Реализуются и масштабные проекты по развитию инфраструктуры населенных пунктов. Председатель Совета Республики отметила, что политика, проводимая нашим государством, направлена в первую очередь на повышение благосостояния и качества жизни людей.