В Минске прошло расширенное заседание президиума Совета Республики

Порядок и красота вокруг – показатель ответственности и любви к Родине, отметила Наталья Кочанова на расширенном заседании президиума Совета Республики, которое состоялось в Минске. Обсуждалась роль депутатского корпуса в реализации задач, поставленных главой государства по наведению порядка и благоустройству территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу подключились представители всех регионов страны. Ведь именно депутаты знают, какие вопросы в их регионах требуют первоочередного решения. Так, глава Ходосовского сельсовета подчеркнул, что планы на этот год у них амбициозные. Будет возведено несколько архитектурных объектов. К благоустройству территории максимально привлекут и жителей. Тем более, что молодежь в этом районе активная и сама стремиться сделать свою малую родину еще лучше.

Анатолий Прудников, председатель Ходосовского сельского Совета депутатов Мстиславского района:

Видя то, что делается для молодежи, мы больше вовлекаем молодежь. И они уже сами идут с инциативами. Совместная работа, если говорить по-простому, это та самая толока, которая раньше была и сплачивала людей. И мы не должны стесняться этого слова, такой толокой двигать нашу молодежь и наш народ вперед, чтобы вместе делать великие дела. Планами на текущий год поделились и представители Витебской области. Увеличить высадку деревьев и кустарников там рассчитывают на 90 %. К работе подключатся все учреждения и организации. За каждой из них закрепят отдельные территории, где необходимо будет навести порядок. Особое внимание в юбилейный год Великой Победы уделят мемориальным комплексам.