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Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

14 марта 2025 10:14
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Вопреки здравому смыслу и всем международным нормам страны Балтии, Польша и Финляндия намерены выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил польский министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены выйти из конвенции о запрете противопехотных мин-2

По словам главы военного ведомства, Варшава и Вильнюс уже провели консультации по этому вопросу. Закупка и производство этого антигуманного вида боеприпасов якобы послужит повышению обороноспособности двух стран. В самой Польше прекрасно понимают этический аспект этого решения. Однако, как заявил министр обороны, в нынешней геополитической ситуации, Варшава должна действовать, несмотря на возможное международное давление и критику.

# Международная политика # Польша # Финляндия

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