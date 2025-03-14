Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Вопреки здравому смыслу и всем международным нормам страны Балтии, Польша и Финляндия намерены выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил польский министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы военного ведомства, Варшава и Вильнюс уже провели консультации по этому вопросу. Закупка и производство этого антигуманного вида боеприпасов якобы послужит повышению обороноспособности двух стран. В самой Польше прекрасно понимают этический аспект этого решения. Однако, как заявил министр обороны, в нынешней геополитической ситуации, Варшава должна действовать, несмотря на возможное международное давление и критику.