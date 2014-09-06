В Минске подписано соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины с 18.00 5 сентября

Новости Беларуси. В Минске подписано соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины. Документ начнет действовать в 18.00. Об этом договорились на очередном раунде переговоров контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия». Встреча с участием представителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик длилось несколько часов в «Президент-отеле».

Площадкой для встречи контактной группы Минск становится уже в третий раз. Причем состав участников переговоров не изменился.

Интересы России представляет посол этой страны в Украине Михаил Зурабов, Украину – экс-президент Леонид Кучма. В переговорах участвует также спецпредставитель ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини.

От самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Минск прибыли ее премьер-министр Александр Захарченко и первый вице-премьер Андрей Пургин. Также на переговорах присутствуют глава Самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий и председатель ее Верховного совета Алексей Карякин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

На втором этаже Президент-отеля за закрытыми дверями переговорщики общались два часа, чтобы дать ответ на главный вопрос сегодняшнего дня — будет ли прекращен огонь между ополченцами и украинской армией. Ответ был дан ровно в 16.10 по минскому времени. Переговорщики вышли к журналистам, сделали заявление и удалились дальше на переговоры.

Результат, в каком-то смысле, свидетельствующий, что Бог любит троицу — это третья встреча в Минске Контактной группы — озвучили и три спикера. О подписанном протоколе из 12 пунктов сказала официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини. Затем высказались глава самопровозглашенной Луганской Народной республики Игорь Плотницкий и премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Хайди Тальявини, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине:

Только что подписали протокол, который состоит из 12 пунктов. Самый главный — немедленное прекращение огня. Документ должен вступить в силу сегодня в 18.00.

Игорь Плотницкий, премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики:

Мы вынуждены согласиться с тем, что большинство пунктов протокола соответствует нашим требованиям тоже. Мы считаем, что немедленное прекращение огня внесет в единый народ, который разделен идеологией в более плотное сотрудничество и даст основу для дальнейших развитий как политических, экономических, так и других методов и платформ для развития.

Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики:

Прекращение огня позволит нам сохранить жизни не только мирных граждан, а сохранить жизни тех людей, которые с оружием в руках отстаивают свои идеалы, цели, задачи.

Леонид Кучма на брифинге никакого заявления не сделал. Конечно, самый главный пункт минского Протокола — «немедленное прекращение огня». С 18:00 по минскому времени.

С самого утра десятки журналистов со всех концов света дежурили в Президент-Отеле. Прибывающий на встречу переговорщиков атаковали шквалом вопросов. Необходимо было преодолеть несколько метров из живой стены, выстроившихся акул пера.

Прибывающие старались не реагировать на крики журналистов. Единственным, кто перебросился несколькими фразами с представителями СМИ до начала был экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий официальный Киев.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Мы приехали за миром – самое главное. Речь должна идти не о перемирии, а, действительно, что надо сделать со всех сторон (украинской, российской, на Донбассе), чтобы там действительно была вера в то, что не завтра, так хотя бы послезавтра прекратятся все эти боевые действия, которые происходят, прекратим убивать друг друга.

Кстати, на прошлую встречу в Минске первыми на переговоры приехали представители ополченцев. В этот раз их машина подрулила к крыльцу самой последней. После того как остальные участники собрались. Казалось, представители ДНЛ и ЛНР опоздают. Однако они приехали. И с ними была неопознанная журналистами женщина в белом.

Переговоры проходили за закрытыми дверями. Все чем довольствовались журналисты до брифинга — всего 15 секунд начала работы Контактной группы. После этого их попросили удалиться. Впрочем, цель переговоров вполне ясна. Официальный Киев надеется на прекращение огня. Ополченцы — на прекращение военной операции. Вопрос — в уступках и наоборот шагах на которые пойти стороны не смогли бы. Но прекращение огня — цель, к которой стремятся все.

Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь, профессор:

Роль Минска уже определена. Здесь состоялось первое заседание на уровне глав государств. Я считаю, что противоборствующие стороны, включая посредника, должны договориться о путях мирного решения этого конфликта. Как бы долго, возможно, и много раз они не собирались. Решение здесь видится только одно: мирное урегулирование этой проблемы.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Должны уступать друг другу ради мира, ради будущего мира, ради того, чтобы на этой земле больше кровь не пролилась. Мы прошли гражданскую войну. Это очень страшно. Кроме политического диалога другого выхода нет.

Ряд экспертов уже отметили: вклад Минска огромен. Многие заявляли, что работа группы будет безрезультатной, но все оказалось наоборот. По договоренностям реализация мирного плана уже началась.

Итоговые заявления участников переговоров. Общая тональность и содержание прозвучавших комментариев подтверждают, то что в целом переговоры прошли успешно.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Я переговорил с Александром Григорьевичем Лукашенко. От нашего имени поблагодарил Беларусь и лично его за то, что нам были созданы все условия для нормальной работы. Я думаю, что та обстановка, которая была здесь, сегодня во время нашей встречи, она действительно на одном языке, то есть у нас у всех было желание действительно, чтобы в этом регионе наступил мир. Я думаю, что мы это обязательно достигнем. Еще раз перед всеми хочу поблагодарить Александра Григорьевича за то, что Минск произошло такое знаковое событие.

Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Всем сказать (матерям, женам), что ваши мужья, сыновья скоро вернутся домой. Я думаю, это будет очень радостно слышать большей части Украины.

Михаил Зурабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине:

На сей раз договоренности, которые были достигнуты в отношении введения режима прекращения огня, будут носить устойчивый характер. Первый, и главный, документ, который был подписан, – протокол, который содержит в себе определенную последовательность шагов. Первым пунктом этого протокола, безусловно, записано незамедлительное прекращение огня, которое 5 сентября с 18.00 по киевскому времени должно начать реализовываться.

Хайди Тальявини, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине:

Конструктивная встреча, на которой мы продолжали наши консультации. Это были вопросы, связанные с прекращением огня и отводом тяжелой техники. Второй вопрос, о котором мы тоже договорились, было освобождение насильно удерживаемых лиц всех на всех. Третий вопрос был вопрос о предоставлении гуманитарной помощи.

Игорь Плотницкий, премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики:

Когда ехали сюда, мы, конечно, не были в полной мере уверены в том, что мы сможем договориться, слишком много, на наш взгляд казалось, неразрешимых вещей. Но в результате того, что мы посидели, поговорили, мы поняли, что по обе стороны конфликта находятся наши люди. Ради безопасности этих людей, ради того, чтобы беженцы вернулись в свои дома, ради того, чтобы восстановить инфраструктуру, разрушенные системы жизнедеятельности. Мы знаем, понимаем и уверены, что с официальным Киевом мы можем сотрудничать, мы можем иметь дело в тех вопросах, которые касаются именно безопасности и защиты наших граждан по обе стороны этого конфликта.

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Очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» пройдет 5 сентября в Минске. Участники прибыли в белорусскую столицу. Стороны снова будут пытаться урегулировать ситуацию на востоке Украины. Встреча начнется в 13.00 в «Президент-отеле». Об этом сообщили в МИД нашей страны. Кто именно будет представлять стороны на переговорах, в Министерстве пока не разглашают.

Ранее в белорусской столице уже состоялись две встречи контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» с участием представителей само провозглашенных республик. Это было 31 июля и 1 сентября.

В ходе последних переговоров представители непризнанных территориальных образований обменялись с украинской стороной своими предложениями по мирному урегулированию ситуации в стране. В частности, они обсудили вопросы освобождения пленных, а также оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грядущее заседание уже активно начали обсуждать не только политологи, но и дипломаты. Так, своим мнением поделился посол Таджикистана в Беларуси.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Лично мое мнение как политика: надо быстрее сесть за стол переговоров. Много упущено. Должны уступать друг другу ради мира, ради будущего мира, ради того, чтобы на этой земле больше кровь не пролилась. Мы прошли гражданскую войну. Это очень страшно. Кроме политического диалога другого выхода нет.

Накануне президент Украины заявил о готовности прекратить огонь на востоке страны уже в день минского саммита.

По его словам, такой приказ украинские войска получат сразу же после подписания мирного плана на заседании трехсторонней контактной группы. В ответ на такое заявление Петра Порошенко главы Донецкой и Луганской Народных Республик также сообщили о готовности отдать приказ о прекращении боевых действий.