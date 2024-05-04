Экс-президент США Дональд Трамп подготовил план по мирному разрешению украинского конфликта, но не собирается его обсуждать до выборов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Трамп намеревается привлекать на свою сторону тех избирателей, которые выступают за решение конфликта мирным путем. Он утверждал, что сможет урегулировать противостояние между Украиной и РФ за 24 часа, но пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил сложность этого вопроса.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, основными соперниками будут Джо Байден и Дональд Трамп.