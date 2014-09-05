Новости Украины. Перемирие в Украине, достигнутое на переговорах в Минске, уже официально вступило в силу. Ситуация в зоне конфликта на данный момент относительно спокойная. По сообщениям представителей сил народного ополчения, боевые действия на территории Луганской и Донецкой областей остановлены. Подтвердили эту информацию и в Совете Национальной Безопасности страны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности организовать 6 сентября обмен военнопленными между силовиками и ополченцами.

По последним данным, в плену у самопровозглашенных республик находятся более тысячи украинских военных. Помимо этого, Глава украинского государства сообщил, что готов пойти на серьезные шаги по децентрализации власти в некоторых районах Донбасса, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.