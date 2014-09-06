Заявление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко

В Беларуси с одобрением воспринято подписание 5 сентября 2014 года контактной группой «Украина-Россия-ОБСЕ» протокола о прекращении огня между противоборствующими силами на востоке Украины. Эта долгожданная новость вселяет пусть и робкую, но надежду на установление полного и бесповоротного мира в этом регионе.

Конфликт в близком для нас славянском государстве был в последнее время самым волнующим и обсуждаемым в международной повестке дня. Ибо под угрозу были поставлены вопросы обеспечения не только региональной, но и международной безопасности. Без преувеличения можно сказать, что война реально замаячила на пороге нашего общего европейского дома.

Надо отдать должное инициативам и предложениям в первую очередь Президентов Украины и России. Именно благодаря их принципиальным договоренностям на высшем уровне, достигнутым в конце августа на минской земле, было положено начало мирному процессу. Формат общения «Таможенный союз-Украина-Европейский союз» позволил привлечь к переговорному процессу стороны, реально заинтересованные в мире на украинской земле и в Европе. Очень важными и своевременными были и конкретные предложения Президента Казахстана по урегулированию конфликта. Вне всякого сомнения, без настойчивых усилий лидеров ведущих государств Европейского союза было бы невозможным достижение перемирия в восточных районах Украины.

Исключительно важную роль, конечно же, сыграла контактная группа «Украина-Россия-ОБСЕ» в составе Л.Кучмы, М.Зурабова, а также представителей ополчения и ОБСЕ. Она провела поистине титаническую работу и достигла согласия по вопросам, решение которых казалось абсолютно невозможным некоторое время назад. Работа контактной группы заслуживает подлинной благодарности и поощрения.

Это, кстати, один из немногих случаев, когда и ОБСЕ сыграла именно ту роль, для которой она и создавалась, и внесла свой конкретный вклад в обеспечение регионального мира и безопасности.

Мы горды тем, что начало этому мирному процессу было положено в Минске, на белорусской земле. Мы и впредь будем делать все возможное во имя мира в братской стране. Наши народы вдоволь настрадались в войнах прошлого века, и не хотелось бы, чтобы подобные страдания повторились и в веке нынешнем.

Сегодня известие о достижении договоренностей о прекращении огня повсюду воспринимается с радостью и надеждой. Но мы должны отчетливо понимать, что это только первый шаг на длинном и трудном пути. Предстоит преодолеть еще массу неожиданностей и препятствий, чтобы процесс Минского мира стал необратимым и бесповоротным.

Убежден, что работу контактной группы следует продолжить, возможно, придать ей больше полномочий и поднять ее уровень для успешного воплощения в жизнь всех достигнутых договоренностей.

Сейчас надо всем вовлеченным сторонам остановиться и задуматься. Задуматься о будущем страны и народа. Не разрушительная война, а лишь мирный созидательный труд обеспечит благополучие государства и простого человека.

Вооруженный братоубийственный конфликт в родной для нас Украине останется тяжелым увечьем на теле украинского народа. Но это постепенно забудется. В памяти людей останутся те, кто сумел повернуть колесо войны в сторону мира!

6 сентября 2014 года

А.Лукашенко