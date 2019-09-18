Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины соберётся в Минске 18 сентября

Новости Беларуси. Вот уже больше пяти лет юго-востоке Украины не утихает стрельба. Поэтому одним из основных вопросов по сей день остается разведение сил конфликтующих сторон. 18 сентября в Минске соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что на заседании будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера» – компромиссного порядка выполнения комплекса мер по исполнению минских соглашений. Если это произойдет, то будут устранены препятствия для проведения саммита в нормандском формате. Там впервые должны пройти переговоры президентов России и Украины.