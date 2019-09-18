Прямой эфир

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины соберётся в Минске 18 сентября

18 сентября 2019 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вот уже больше пяти лет юго-востоке Украины не утихает стрельба. Поэтому одним из основных вопросов по сей день остается разведение сил конфликтующих сторон. 18 сентября в Минске соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что на заседании будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера» – компромиссного порядка выполнения комплекса мер по исполнению минских соглашений. Если это произойдет, то будут устранены препятствия для проведения саммита в нормандском формате. Там впервые должны пройти переговоры президентов России и Украины.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины соберётся в Минске 18 сентября-1

Напомним, Минск с самого начала военного конфликта стал местом проведения встреч трехсторонней контактной группы. Особую роль Беларуси, которая четко и последовательно выступает за стабильность в регионе, скорейшее прекращение военных действий в Украине, ранее неоднократно отмечали все стороны переговорного процесса.

Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентские выборы в Беларуси. 17 сентября завершается регистрация инициативных групп
17 сентября 2019 18:29

Парламентские выборы в Беларуси. 17 сентября завершается регистрация инициативных групп

Александр Лукашенко – Дэвиду Хэйлу: «США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь»
17 сентября 2019 18:21

Александр Лукашенко – Дэвиду Хэйлу: «США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь»

Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»
17 сентября 2019 17:45

Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»