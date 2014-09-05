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Леонид Кучма в телефонном разговоре 5 сентября поблагодарил Александра Лукашенко

05 сентября 2014 17:49
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Новости Беларуси. Результаты работы контактной группы обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Леонид Кучма. Представитель  Украины и ее экс-Президент не только подробно проинформировал белорусского лидера об итогах встречи, но выразил благодарность за возможность столь конструктивно и результативно работать в Минске.

Как отметил  Леонид Кучма: Сама обстановка в Минске способствовала тому, чтобы переговорный процесс, каким бы трудным он ни был, оказался успешным. По его словам, «невозможно было не договориться, поскольку сама белорусская земля способствует миру и согласию», сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Украина # Леонид Кучма # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

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