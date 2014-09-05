Леонид Кучма в телефонном разговоре 5 сентября поблагодарил Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Результаты работы контактной группы обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Леонид Кучма. Представитель Украины и ее экс-Президент не только подробно проинформировал белорусского лидера об итогах встречи, но выразил благодарность за возможность столь конструктивно и результативно работать в Минске.

Как отметил Леонид Кучма: Сама обстановка в Минске способствовала тому, чтобы переговорный процесс, каким бы трудным он ни был, оказался успешным. По его словам, «невозможно было не договориться, поскольку сама белорусская земля способствует миру и согласию», сообщили в программе «24 часа» на СТВ.