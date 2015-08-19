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В Австрии проходит экстренное заседание ОБСЕ по Украине

19 августа 2015 11:10
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Новости Беларуси. В Вене проходит экстренное заседание ОБСЕ по Украине. На повестке дня лишь один, но крайне важный вопрос — обострение ситуации на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни там резко возросло количество жертв среди мирного населения. Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сейчас работает в Горловке, подтвердила гибель троих человек. Ещё как минимум шестеро ранены в ходе боёв под Мариуполем. 

В городе снарядами полностью разрушены 2 жилых дома, почти полсотни зданий повреждены. Есть серьёзные перебои с подачей воды и электричества, а в магазинах выстраиваются огромные очереди — люди скупают продукты, опасаясь остаться без продовольствия. 

# Война в Украине

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