В Австрии проходит экстренное заседание ОБСЕ по Украине

Новости Беларуси. В Вене проходит экстренное заседание ОБСЕ по Украине. На повестке дня лишь один, но крайне важный вопрос — обострение ситуации на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни там резко возросло количество жертв среди мирного населения. Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сейчас работает в Горловке, подтвердила гибель троих человек. Ещё как минимум шестеро ранены в ходе боёв под Мариуполем.

В городе снарядами полностью разрушены 2 жилых дома, почти полсотни зданий повреждены. Есть серьёзные перебои с подачей воды и электричества, а в магазинах выстраиваются огромные очереди — люди скупают продукты, опасаясь остаться без продовольствия.