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В МИД Беларуси прокомментировали заявление Украины отвести войска и технику от общей границы

26 августа 2024 17:35
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В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявление украинских дипломатов с требованием отвести войска и технику от общей границы. Официального обращения со стороны коллег не поступало – об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне вечером на сайте украинского МИД появилось странное сообщение о недружественных действиях Республики Беларусь. В тексте указано, что Минск якобы под видом учений «сосредотачивает значительное количество личного состава, вооружения и военной техники в Гомельской области».

В МИД Беларуси прокомментировали заявление Украины отвести войска и технику от общей границы-2

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета, а там, знаете, хватает всякого. Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, логику весьма замысловатую. Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а спустя неделю на сайте своего МИД удивляется действиям наших Вооруженных Сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан.

В нашем понимании здесь все логично, особенно, если учесть постоянные провокации на границе с украинской стороны, дислокацию группировки войск – более ста тысяч человек, заброску в Беларусь террористов, их снабжение, финансирование, тотальное минирование приграничной территории и многие другие вещи. Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики, а какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем.

# Беларусь-Украина # Граница # Анатолий Глаз # Международная политика

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