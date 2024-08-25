Колташов: европейцы должны бороться против США – Штаты разрушают их экономику, лишают их будущего

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества:

Распространено неправильное представление о настроении европейцев. То, как они настроены, не так давно показали массовые протесты фермеров во Франции. Когда на сельскохозяйственной выставке фермеры прорвались к Макрону и стали ему высказывать все свои претензии по поводу бедственного положения, они в ответ на его укоры сказали: мы не против Украины, мы не за Россию. То есть они все еще в массе своей принимают Россию как добычу. И Беларусь тоже. Как то, что решит их проблемы, я говорю про бессознательный уровень европейского обывателя, знаю, что многие финны так настроены. По щелчку там акции против НАТО не соберутся, хотя они должны быть. Общество потихонечку проглотило вступление Финляндии в НАТО. Общество вроде бы пацифистов. То же самое произошло в Швеции. Что мы должны понять в этой ситуации? Что народы несут ответственность. Европейские народы несут ответственность за то, что они допустили. Принято было считать, что народы никогда ни за что не отвечают, потому что, как у нас Сталин сказал: гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.

Но никто не снимает ответственности с европейских народов за то, что они допустили. Они должны бороться против Соединенных Штатов, изгнать их. Потому что США разрушают их экономику, лишают их будущего. И США – выгодополучатель от войны санкций. Другое дело, что у них пищеварительная система разрушена. Они уже себя разложили, свои финансовые политики, поэтому то, что они получают в виде убийства промышленности, не создают там экономического бума. Все-таки Джо Байден постоянно подчеркивал, что экономический рост США, относительная стабильность, даже процветание, как он себе представлял, это результат его политики. А мы знаем, что эта политика оплачивается сокращением промышленности в Германии и других странах, сокращением рабочих мест и разрушением среднего класса. Что ужасает тех, кто отъехал из Беларуси или России посмотреть на чудеса западной цивилизации. Они там недовольны тем, что видят, потому что на сказку не похоже.