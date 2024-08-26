Прямой эфир

МИД Украины обратился к Беларуси с призывом отвести войска от границы

26 августа 2024 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство иностранных дел Украины требует от Беларуси отвести войска и технику от совместной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Украины обратился к Беларуси с призывом отвести войска от границы-2

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В нем указано, что Минск якобы под видом учений «сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники, в Гомельской области. 

В документе подчеркивается, что Украина не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа. После инцидента на белорусско-украинской границе 9 августа этого года, когда силами ПВО были поражены воздушные цели, летевшие с территории Украины, заявления сопредельной страны кажутся абсурдными. 

В небе над Беларусью были сбиты 11 украинских беспилотников. Наши военные приняли вынужденные меры для защиты своих границ. Помимо прочего, Украина держит у рубежей более 120 тысяч солдат. И на этом фоне в Киеве призывают Беларусь, цитата: «прекратить недружественные действия и отвести войска от совместных рубежей на расстояние, которое превышает дальность поражения существующих в республике систем огня». Более того, в украинском МИД обозначили, что если граница будет нарушена с белорусской стороны, наши военные объекты станут законными целями для ВСУ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Колташов: европейцы должны бороться против США – Штаты разрушают их экономику, лишают их будущего
25 августа 2024 19:31

Колташов: европейцы должны бороться против США – Штаты разрушают их экономику, лишают их будущего

Российский экономист: «Уничтожить индустрию Европы – одна из целей санкционной политики»
25 августа 2024 19:17

Российский экономист: «Уничтожить индустрию Европы – одна из целей санкционной политики»

Санкции Запада сработали против них самих? Мнения экспертов
25 августа 2024 19:08

Санкции Запада сработали против них самих? Мнения экспертов