Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан 3 и 4 октября. Эту информацию подтвердили в пресс-службе президента Беларуси.

В Астане пройдут переговоры глав государств, обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и индустриально-инновационной сферах, а также вопросы промышленной кооперации.

Кроме того, в центре внимания будут интеграционные процессы в первую очередь, в Таможенном Союзе и Едином Экономическом пространстве. Планируют подписать ряд двусторонних документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.