Прямой эфир

Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан 3 и 4 октября

30 сентября 2013 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан 3 и 4 октября. Эту  информацию подтвердили в пресс-службе президента Беларуси.

В Астане пройдут переговоры глав государств, обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и индустриально-инновационной сферах, а также вопросы промышленной кооперации.

Кроме того, в центре внимания будут интеграционные процессы в первую очередь, в Таможенном Союзе и Едином Экономическом пространстве. Планируют подписать ряд двусторонних документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь готова помочь Армении в скорейшем присоединении к Таможенному союзу
29 сентября 2013 17:04

Беларусь готова помочь Армении в скорейшем присоединении к Таможенному союзу

Большое учение «Запад-2013». Как это было
29 сентября 2013 16:36

Большое учение «Запад-2013». Как это было

Александр Лукашенко вручил автомобили и денежные премии лидерам жатвы, посетил новые объекты в Жлобине и пообщался с журналистами
28 сентября 2013 15:12

Александр Лукашенко вручил автомобили и денежные премии лидерам жатвы, посетил новые объекты в Жлобине и пообщался с журналистами