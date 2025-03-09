В Канаде выбирают нового премьер-министра

В Канаде, после отставки Трюдо выбирают лидера правящей Либеральной партии, который станет новым премьер-министром и будет руководить страной кленового листа до парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, уходящий лидер возглавлял Канаду в течение 10 лет. В начале года политик вынужден был подать в отставку на фоне катастрофического падения доверия к своему правительству, которое изрядно надоело большей части канадцев. На должность нового главы партии и руководителя правительства выдвинуты четыре кандидата. Но наиболее вероятными претендентами на пост аналитики называют бывшего главу банка Канады Марка Карни и Христю Фриланд – ранее она работала министром финансов, но уволилась из-за разногласий с Трюдо по торговым отношениям с США. Закрытое голосование завершится 9 марта в 23:00 по минскому времени. После объявления результатов, новый премьер-министр назначит дату парламентских выборов, которые должны состояться не позднее 20 октября.