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Новости по тегу #Канада

Канада объявила о введении ответных пошлин на товары из США
27 августа 2026 08:50

Канада объявила о введении ответных пошлин на товары из США

Трамп раскритиковал лидеров Канады и назвал их клоунами
25 августа 2026 14:03

Трамп раскритиковал лидеров Канады и назвал их клоунами

В канадской провинции Британская Колумбия ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
12 августа 2026 07:09

В канадской провинции Британская Колумбия ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

США ввели пошлины на большинство канадских товаров
22 июля 2026 07:14

США ввели пошлины на большинство канадских товаров

В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие
12 июля 2026 10:59

В Торонто открыли огонь на празднике латиноамериканской культуры – есть погибшие

Лукашенко: Беларусь готова развивать равноправный диалог с Канадой
01 июля 2026 07:58

Лукашенко: Беларусь готова развивать равноправный диалог с Канадой

Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях
10 июня 2026 06:58

Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

Канадская полиция расследует стрельбу у консульства США в Торонто
11 марта 2026 06:02

Канадская полиция расследует стрельбу у консульства США в Торонто

Более 60% канадцев встревожены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны
18 февраля 2026 05:56

Более 60% канадцев встревожены угрозой, которую представляют США для суверенитета их страны

В Канаде не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в школе
11 февраля 2026 08:44

В Канаде не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в школе

Жители канадской Альберты собирают подписи о выходе провинции из состава страны
21 января 2026 05:52

Жители канадской Альберты собирают подписи о выходе провинции из состава страны

Авиакомпания Air Canada полностью приостановила работу после забастовки сотрудников
18 августа 2025 07:31

Авиакомпания Air Canada полностью приостановила работу после забастовки сотрудников