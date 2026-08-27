Новости по тегу #Канада

Вводятся зеркальные тарифы на более чем 700 американских товаров общей стоимостью 27 миллиардов 600 миллионов канадских долларов.
Дональд Трамп вновь оказался в центре громкого международного скандала: на этот раз мишенью его жестких высказываний стало руководство Канады. В своем посте в Truth Social президент США не подбирал слов: канадских политиков он назвал «клоунами».
Стремительно распространяющиеся лесные пожары вынудили более 20 тысяч человек срочно покинуть свои дома. Ночные эвакуации проходили в условиях сильного ветра и плотного дыма.
Поводом стала дискриминация американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции на канадском рынке.
По версии правоохранителей, двое вооруженных людей обменялись выстрелами прямо в толпе.
Мира, согласия и благополучия. Такие пожелания адресовал Президент Беларуси народу Канады, где отмечают праздник независимости.
Инициативу поддерживают родители, уставшие бороться с зависимостью детей от гаджетов, и психологи.
Полиция обнаружила на месте признаки применения огнестрельного оружия. Пострадавших нет.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада могла бы стать 51-м американским штатом.
Еще 25 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии.
Организаторы настроены решительно. По их оценкам, цель вполне достижима.
Более 10 тысяч бортпроводников объявили протест после провала переговоров о повышении зарплат и улучшении условий труда.
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46