«В итоге это упирается в простую вещь». Политолог Сергей Михеев о ситуации вокруг Беларуси
Новости Беларуси. Об угрозах Запада в том числе шла речь на неделе на встрече Виктора Хренина и Сергея Шойгу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стороны подчеркнули: сегодня основное внимание – мероприятиям оперативной и боевой подготовки.
В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу
Свое мнение по поводу ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, высказал российский политолог Сергей Михеев.
Евгений Пустовой, корреспондент:
На полках ЕС места не нашлось даже для молока польских фермеров, неужели там нужны будут наши тракторы и грузовики? Там надо лишь наши рабочие руки и мозги.
Сергей Михеев, политолог (Россия):
Можно сколько угодно создавать для себя иллюзии, что с ними можно договориться, с ними можно наладить, так сказать, отношения. Но в итоге это упирается в простую вещь – ваше желание наладить с ними хорошие отношения они воспринимают как слабость или глупость. И используют эти глупости, слабости для достижения собственных целей. А как только вы начинаете пытаться сопротивляться, тут они тоже показывают зубы и начинают вам фактически ставить ультиматум.
Евгений Пустовой:
Геополитическим соперникам нужны сильные потрясения, а мы строим сильные межгосударственные объединения. Это же мировой тренд – глобализация называется.
Сергей Михеев:
Надо искать такие формы сотрудничества и, может быть, даже объединения, которые бы минимизировали все проблемы по возможности, но и при этом делали бы нас сильнее. И здесь тоже надо понимать: а альтернатива какова? Готов ли, грубо говоря, так сказать условный коллективный Запад принять Беларусь в качестве некоей части, интересы которой ему нужны на равных? Ну конечно нет, что тут говорить. И в этом смысле с Москвой всегда будет договориться и найти понимание легче, чем, например, с Брюсселем или Вашингтоном.
Евгений Пустовой:
Беларусь социальная – ориентируется на чаяния простого народа, а в России успел окрепнуть олигархат.
Сергей Михеев:
Действительно, такая проблема существует. И на самом деле здесь как раз можно было бы найти некую взаимоприемлемую модель, потому что в самой России тоже эта дискуссия достаточно остро стоит. Недаром мы принимаем поправки в Конституцию. Там одна из поправок усиливает социальную роль государства. И всем прекрасно ясно, что на самом деле вот, грубо говоря, капитализм образца 90-х себя изжил, в нем жить такая огромная страна как Россия просто-напросто не может. Поэтому для самой России очень актуален поиск какой-то компромиссной модели.