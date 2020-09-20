«В итоге это упирается в простую вещь». Политолог Сергей Михеев о ситуации вокруг Беларуси

Новости Беларуси. Об угрозах Запада в том числе шла речь на неделе на встрече Виктора Хренина и Сергея Шойгу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стороны подчеркнули: сегодня основное внимание – мероприятиям оперативной и боевой подготовки. В Беларусь прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу Свое мнение по поводу ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, высказал российский политолог Сергей Михеев. Евгений Пустовой, корреспондент:

На полках ЕС места не нашлось даже для молока польских фермеров, неужели там нужны будут наши тракторы и грузовики? Там надо лишь наши рабочие руки и мозги.

Сергей Михеев, политолог (Россия):

Можно сколько угодно создавать для себя иллюзии, что с ними можно договориться, с ними можно наладить, так сказать, отношения. Но в итоге это упирается в простую вещь – ваше желание наладить с ними хорошие отношения они воспринимают как слабость или глупость. И используют эти глупости, слабости для достижения собственных целей. А как только вы начинаете пытаться сопротивляться, тут они тоже показывают зубы и начинают вам фактически ставить ультиматум.

Евгений Пустовой:

Геополитическим соперникам нужны сильные потрясения, а мы строим сильные межгосударственные объединения. Это же мировой тренд – глобализация называется.

Сергей Михеев:

Надо искать такие формы сотрудничества и, может быть, даже объединения, которые бы минимизировали все проблемы по возможности, но и при этом делали бы нас сильнее. И здесь тоже надо понимать: а альтернатива какова? Готов ли, грубо говоря, так сказать условный коллективный Запад принять Беларусь в качестве некоей части, интересы которой ему нужны на равных? Ну конечно нет, что тут говорить. И в этом смысле с Москвой всегда будет договориться и найти понимание легче, чем, например, с Брюсселем или Вашингтоном.

Евгений Пустовой:

Беларусь социальная – ориентируется на чаяния простого народа, а в России успел окрепнуть олигархат.