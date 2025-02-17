Чего ждать от переговоров по Украине 18 февраля – мнение эксперта

Аравийский полуостров и государство, которое занимает львиную его долю, – Саудовская Аравия. Именно в ее столице – Эр-Рияде – 18 февраля стартуют переговоры между Россией и США по «украинскому вопросу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, точка 18 февраля поставлена не будет, но лед, очевидно, тронулся, и сейчас главный вопрос – куда он приведет.

Таковы ожидания от предстоящих переговоров у Сергея Лаврова. Глава МИД, в сегодняшнем весьма осторожном комментарии, также намекает на будущую встречу лидеров ( подробности ).

От Вашингтона – госсекретарь Марко Рубио, а также советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Именно этим людям предстоит подготовить почву для, очевидно, встречи президентов России и США.

Итак, во вторник за стол переговоров в Эр-Рияде садятся глава российского МИДа Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Это представительство Москвы.

Александр Степанов, программный директор Академии политических наук (Россия): Следует отметить, что ключевым аспектом, конечно же, будет вопрос безопасности и той ситуации крайне высокой степени эскалации, которая была инициирована прежде всего по линии Вашингтона и прежней администрации Белого дома. Для того чтобы выйти на возможности выстраивания доверительного диалога, необходимо сконцентрироваться на снижении тех угроз экзистенциального характера, которые прежде всего под эгидой США были сформированы в российском приграничье в рамках продвижения инфраструктуры НАТО и использования украинской территории в качестве плацдарма для силового давления на нашу страну. Я убежден, что данные вопросы станут ключевым аспектом мирного урегулирования в Восточной Европе и возвращения к диалогу на принципе неделимой безопасности.

Стоит отметить, что Эр-Рияд не понаслышке знает обо всех преимуществах международного компромисса. Ведь Саудовская Аравия не так давно сама оказалась объектом глобального примирения. А в качестве геополитического «рефери» тогда выступил Китай. Именно Пекину весной 2023-го удалось погасить затяжной конфликт между Эр-Риядом и Тегераном.

При посредничестве Поднебесной Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипотношения после многолетней паузы. И это тогда была действительно ближневосточная сенсация. Станет ли предстоящий вторник началом пути к сенсации в истории украинского вопроса? Очевидно, покажет время.