Аравийский полуостров и государство, которое занимает львиную его долю, – Саудовская Аравия. Именно в ее столице – Эр-Рияде – 18 февраля стартуют переговоры между Россией и США по «украинскому вопросу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, точка завтра поставлена не будет, но лед, очевидно, тронулся, и сейчас главный вопрос – куда он приведет.

Вот, например, что пишет The Times касательно позиции Лондона. Британский премьер Стармер попытается выступить в роли «моста» между Европой и США, полагая, что у Великобритании больше шансов убедить Трампа сохранить гарантии безопасности для Киева и привлечь президента Зеленского к переговорам.

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Но Киев, судя по всему, готовится к демаршу. Владимир Зеленский 17 февраля сделал весьма неожиданное заявление: «Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии», – подчеркнул украинский президент и добавил, что Киев ничего не знал о предстоящих переговорах, а значит, и признавать их не собирается.

Логика, конечно, железная, учитывая, что в Королевство еще вчера, как пишут СМИ, прибыли представители Киева. Но позиция Зеленского, пожалуй, лучший ответ на давний вопрос: кому нужна война в Украине? А еще формулировка «мы не признаем то, что еще не произошло» вам ничего не напоминает?!