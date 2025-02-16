Фатигаров: Гренландию в составе Соединённых Штатов мы обязательно увидим

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Я к Дональду Трампу отношусь серьезно и с большим уважением. Он не является нашим другом, но все, что он говорит, он делает. Поэтому не мытьем, так катаньем Гренландию в составе Соединенных Штатов или аффилированной Соединенными Штатами, или она будет полностью использоваться как надо Соединенными Штатами, мы обязательно увидим. Это вопрос времени. Поэтому да, Трамп здесь абсолютно плюет на давние обязательства США. Мы же знаем, что когда было предложение купить Гренландию, один из президентов Соединенных Штатов в XIX веке отказался сделать. Неинтересно. А когда вернулся к этому вопросу, уже датчане были против, и там было прописано, что Гренландия навсегда остается в составе Дании, и Соединенные Штаты это признают. Но, как мы уже говорили, сейчас всем, я имею в виду Запад, на международные обязательства и договоры наплевать.

Также ходит сейчас такая очень хорошая шутка, она мне нравится, что Трамп покупает Гренландию для того, чтобы, договорившись с Россией потом, переселить туда людей с Аляски, но в привычный климат. Потому что Аляска же, как поется в известной песне группы «Любэ», это же наша территория. Поэтому вот таким образом Трамп пытается решить глобальные политические проблемы. А если серьезно, колоссальные запасы природных ископаемых, непосредственный доступ к Северному морскому пути – это настолько важно для США, что Трамп в лепешку расшибется, но вопрос с Гренландией решит.