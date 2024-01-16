Какой сценарий НАТО готовит для выборов в Беларуси? Эксперт привёл факты о создании военного плацдарма

О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:

Здесь нужно понимать, что классическая технология цветного переворота в Беларуси провалилась. Сейчас мы видим, что страны НАТО готовятся именно к военному сценарию, поэтому они делают на территории Украины различные банды боевиков, которые якобы в большом числе из Беларуси, по факту там несколько десятков предателей. А всех остальных – они будут использовать уже натовских военных для достижения своих целей.

Тут речь будет идти, скорее всего, о создании нескольких плацдармов на территории Беларуси военным путем. И попытка этот плацдарм каким-то образом расширять, надеясь на какую-то поддержку белорусского народа. Здесь нужно понимать, что именно такой сценарий сейчас готовится, мы видим, что сейчас белорусских наемников не используют особо на линии фронта. Когда Пентагон планирует свои операции против российской армии на территории Украины, мы видим, что эти подразделения берегут. А если берегут, значит у этих подразделений уже расписана определенная роль.