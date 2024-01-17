«Честный, искренний, за свой народ!» Эксклюзивное интервью с Войцехом Ольшанским – за что его судят власти Польши?

Настойчиво забыть о тех, кто погибал в боях за свободу от фашистской агрессии, стремятся в соседней Польше. Сегодня 79-я годовщина освобождения Варшавы от немецких захватчиков, но об этом дне в своей истории польское руководство предпочитает не вспоминать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 5 лет фашистской оккупации в городе уничтожили практически все живое. Прошло время, и сторонники фашистской идеологии снова проявляют себя. Современная правящая верхушка республики сегодня судит патриота своей страны. Человека, который не поддерживает польский режим и не боится об этом говорить. Подробности в нашем следующем материале.

Это кадры военной кинохроники 1945 года. 14 января советские войска начали операцию по освобождению Польши от немецких захватчиков. Одной из главных задач Красной армии было овладение Варшавой. Город находился в оккупации больше 5 лет. Гитлеровцы уничтожили практически всю промышленность, жилые дома и памятники архитектуры. Из 1 миллиона 310 тысяч довоенного населения в Варшаве осталось всего 162 тысячи жителей. Обессиленные и замученные, они и не надеялись когда-нибудь увидеть мирное небо. Но 17 января 1945-го советско-польские силы полностью освободили разрушенную, разграбленную и опустевшую Варшаву.

Освобождение Варшавы позволило Красной армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. В память о Победе и как символ боевой дружбы двух братских армий в пригороде Варшавы был воздвигнут монумент «Братство по оружию». На граните на польском и русском языках были высечены слова: «Слава героям Советской армии – товарищам по оружию, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость польского народа!» Сегодня история предана забвению. В 2021-м памятник освободителям демонтировали.

За последние годы в Польше уничтожили более сотни памятников советским воинам. Причем это варварство официально узаконили под названием «О запрете пропаганды коммунизма». Инициатором этой идеи является так называемый Институт национальной памяти. Только, видимо, собственная память у сотрудников этого учреждения очень короткая... Более того, своей главной целью они видят откровенную борьбу с историей своей страны. Освобождение советскими войсками Польши нынешняя власть называет «новой оккупацией». Но эксперты и общественные деятели с более ясным умом и твердой памятью отвечают: решение польских властей не есть мнение польского народа. «Предатели белорусской нации». Поляк Войцех Ольшанский рассказал о преступниках в своей стране.

Сегодня, в день освобождения Варшавы от немецких захватчиков, сторонники новой фашистской идеологии судят своего земляка – настоящего патриота – лишь за то, что он отказывается считать Беларусь и Россию врагами. Сооснователь партии Rodacy Kamraci: Лукашенко за годы руководства доказал свою правоту. Ему нелегко.

Человека просто арестовывают! Арестовывают за что? За то, что он хотел нормальных дружеских отношений с Республикой Беларусь. За то, что он отказался считать нас врагами. За то, что он передавал привет «Спектру» и говорил, что мы делаем одно дело. Все, все его грехи. За это? Вдумайтесь в такую свободу слова и демократию, за это человека арестовывают.

Мы за то, чтобы его освободили. Мы все за это. Такие люди не должны находиться там, где он находится. Правдивый, честный, искренний, за свой народ! Войцех Ольшанский: недружественная политика Польши в отношении Беларуси вредит и вам, и нам. Читайте здесь.