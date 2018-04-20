Завершился визит Александра Лукашенко в Молдову. Каких соглашений удалось достигнуть?

Новости Беларуси. Белорусско-молдавские троллейбусы планируют поставлять в Евросоюз. Это лишь одна из договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Президента Беларуси в Молдову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусско-молдавские троллейбусы планируют поставлять в Евросоюз. Это лишь одна из договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Президента Беларуси в Молдову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит завершился 20 апреля. В Молдове стране созданы три сборочных производства: с конвейеров сходят некоторые модели белорусских тракторов и троллейбусы. Прорабатывается вопрос о сборке в Кишиневе автобусов МАЗ. Тем не менее, диалог нужно развивать и дальше. Это в ходе переговоров в Доме правительства обсуждали Александр Лукашенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип.
Глава нашего государства считает необходимым развивать уже существующие совместные производства и открывать новые. Также Молдове окажут поддержку в открытии перерабатывающих производств в Беларуси. Наши предприятия готовы приступить и к дорожному строительству в этой дружественной стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Центральное место у нас на переговорах нашли вопросы экономики. Мы задействовали весь потенциал для того, чтобы договариваться в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, производственной кооперации, инфраструктурных проектов. Есть предложение по организации выпуска у вас мини-тракторов, мотоблоков, городских автобусов.
Очень важна вот эта мини-техника. Я смотрел, проезжая по Молдове, что у вас есть много небольших участков в частной собственности граждан, а без мини-техники не обойтись, хотя бы тракторок надо иметь. Мы готовы открыть у вас совместное производство и производить их аналогично, как мы производим большие тракторы, автомобили так далее.
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По итогам переговоров в Доме правительства подписали документы, призванные развивать отношения в различных сферах.
Отметим, запомнился этот визит не только официальными переговорами. Накануне лидеры двух стран обсуждали перспективы диалога в растениеводстве и даже лично посадили кукурузу, тем самым отметив начало посевной. Кстати, именно над созданием гибридов кукурузы силосного и зернового направления совместно работают наши ученые.
Впрочем, сельское хозяйство – далеко не единственная точка соприкосновения для двух стран. По итогам 2017 года товарооборот между Беларусью и Молдовой составил 220,5 миллионов долларов. Интерес есть, в том числе и у бизнес-кругов. Подтвердил это также прошедший белорусско-молдавский деловой форум.