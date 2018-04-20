Завершился визит Александра Лукашенко в Молдову. Каких соглашений удалось достигнуть?

Новости Беларуси. Белорусско-молдавские троллейбусы планируют поставлять в Евросоюз. Это лишь одна из договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Президента Беларуси в Молдову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит завершился 20 апреля. В Молдове стране созданы три сборочных производства: с конвейеров сходят некоторые модели белорусских тракторов и троллейбусы. Прорабатывается вопрос о сборке в Кишиневе автобусов МАЗ. Тем не менее, диалог нужно развивать и дальше. Это в ходе переговоров в Доме правительства обсуждали Александр Лукашенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Глава нашего государства считает необходимым развивать уже существующие совместные производства и открывать новые. Также Молдове окажут поддержку в открытии перерабатывающих производств в Беларуси. Наши предприятия готовы приступить и к дорожному строительству в этой дружественной стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Центральное место у нас на переговорах нашли вопросы экономики. Мы задействовали весь потенциал для того, чтобы договариваться в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, производственной кооперации, инфраструктурных проектов. Есть предложение по организации выпуска у вас мини-тракторов, мотоблоков, городских автобусов. Очень важна вот эта мини-техника. Я смотрел, проезжая по Молдове, что у вас есть много небольших участков в частной собственности граждан, а без мини-техники не обойтись, хотя бы тракторок надо иметь. Мы готовы открыть у вас совместное производство и производить их аналогично, как мы производим большие тракторы, автомобили так далее. Встреча «без галстуков», совместный засев поля, внушительный пакет соглашений: итоги второго дня визита Александра Лукашенко в Молдову